"Это наказание" – бизнес негативно отреагировал на изменения "зарплатного" налога в Украине

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) раскритиковала утвержденный накануне Кабинетом министров законопроект об отмене верхней границы начисления единого социального взноса (ЕСВ), подчеркнув, что вместо эффекта детенизации он предлагает внедрить дополнительную нагрузку на добросовестных налогоплательщиков.

"Нет сомнений, что гарантированным результатом отмены максимальной величины базы начисления ЕСВ станет существенный рост расходов бизнеса. Так, Министерство социальной политики рассчитывает получить дополнительных 10 млрд грн ЕСВ – соответственно, на эту сумму возрастут расходы бизнеса на обязательные платежи", – говорится в пресс-релизе ассоциации.

Согласно расчетам ЕБА, львиную долю этих дополнительных поступлений должны обеспечить плательщики, уже сейчас легально выплачивают заработные платы. "Фактически, под лозунгами борьбы за детенизацию заработных плат самом деле предлагается ввести выборочное дополнительное налогообложение именно добросовестных плательщиков, которые не находятся в тени", – объясняют там.

ЕБА отмечает, что для образования, сферы услуг и IT зарплата составляет львиную долю расходов, поэтому рост ЕСВ увеличит расходы бизнеса на создание новых рабочих мест с легальной зарплатой и создаст дополнительный фактор оттока сотрудников за границу.

Ассоциация обратилась к Верховной Раде и президенту с просьбой не поддерживать инициативу по увеличению нагрузки на оплату труда, которая в предложенном виде является "опасной, однобокой и избирательной, а не комплексным решением вопроса".

Такая норма является наказанием для легального бизнеса, объяснили НВ Бизнес в ассоциации. "Государство должно сосредоточиться на борьбе именно с уклонением от налогообложения, а не на имитации такой борьбы", – заключили в ЕБА.

Напомним, что на своем заседании 14 ноября Кабинет министров предложил Верховной Раде расширить базу налогообложения ЕСВ в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тыс. грн) до 25 (104,3 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу отчислений данного налога.

"75% предприятий демонстрируют среднюю зарплату – до 4 тыс. грн, и это частный сектор… Квалифицированный и неквалифицированный труд оплачивается по документам одинаково”, – сказал министр социальной политики Андрей Рева, представляя законопроект в правительстве.