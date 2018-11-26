Эстонская ж/д заинтересована в продлении поезда "четырех столиц" из Украины до Таллинна

Эстонская железная дорога все еще рассматривает вариант продления в 2019 году маршрута поезда "четырех столиц" (Киев-Минск-Вильнюс-Рига) до Таллинна.

Об этом радионовостям ERR рассказал директор по бизнес-развитию Eesti Raudtee Артур Райхманн, пишет ЦТС.

При этом, для окончательного решения в Эстонии хотят понимать, какой сейчас является загрузка поезда, а также намерены провести в середине декабря переговоры с Укрзализныцей.

По словам Райхманна, окончательное понимание относительно рентабельности этого маршрута у компании будет после завершения маркетингового исследования, заказанного ж/д предприятием.

"Мы делали первоначальную общую оценку. Оценивали, является ли экономически выгодным проект. Когда они (Укрзализныця, - ред.) начинали с графиком один раз в неделю, то не так реально было это делать до Таллинна. Насколько я знаю, они уже делают график три раза в неделю, и это уже смотрится более реально. И, в том числе, что нас очень интересует, сколько там людей в этом поезде… Надеемся, что там будет такой пассажиропоток, который позволит привлечь пассажиров и сюда (в Таллинн, ред.)", - сказал он.

Напомним, в августе в Укрзализныце заявляли, что маршрут поезда Киев-Рига планируют продлить до Таллинна.

28 сентября, по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига начал курсировать поезд "четырех столиц" №32/31