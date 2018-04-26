Эстонская авиакомпания начала летать в аэропорт Жуляны

Компания будет осуществлять рейсы три раза в неделю

Эстонский национальный перевозчик - авиакомпания Nordica 25 апреля начнет выполнять рейсы из Таллинна в Международный аэропорт Киев (Жуляны).

Об этом сообщил руководитель международных продаж компании Дипак Ахлувалия, передает Интерфакс-Украина.

Так, Nordica в партнерстве с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines на сегодня выполняет два рейса в день из Таллинна в аэропорт Борисполь, а в аэропорт Киев будет летать трижды в неделю.

"Основной поток на маршруте Киев-Таллинн - представители бизнеса и туристы. Причем первые составляют 60% потока. Также на этом маршруте мы видим 40%-й рост продаж билетов",- подчеркнул Ахлувалия.

Отметим, что о планах летать в Жуляны авиакомпания рассказывала еще в ноябре 2017 года.

Эстония создала Nordica в 2015 году после того, как полеты прекратила государственная авиакомпания Estonian Air. Флот компании насчитывает 18 региональных самолетов: 12 бортов Bombardier CRJ и шесть самолетов АТR. Авиакомпания располагает восемью базами в Европе.

В 2016 году Nordica и LOT Polish Airlines начали стратегическое сотрудничество, включающее, с одной стороны, единую коммерческую платформу и систему продажи билетов, а также использование общих кодов линий. С другой стороны, Nordica оказывает LOT свои услуги для эффективного оперирования региональных полетов.