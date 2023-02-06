Теперь только в баке. Эстония запретила ввозить в страну российское топливо в канистрах 6 февраля, 13:48 Российский бензин в Эстонию теперь ввозить можно только в баках (Фото:sippakorn yamkasikorn \ Unsplash)

Власти Эстонии запретили ввозить в страну российский бензин в канистрах.

С 6 февраля Эстония запретила водителям ввозить на территорию страны бензин из России в канистрах.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

«Переходный период санкций, введенных ЕС в отношении нефтепродуктов из РФ, завершается 5 февраля, а их закупка и ввоз в Европейский союз будут запрещены с понедельника», — говорится в сообщении.

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Глава службы по запретам и ограничениям при таможенном отделе Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус отметила, что нефтепродукты из России запрещается с 6 февраля покупать, ввозить и передавать. В список запрещенных товаров также входит топливо.

«На сегодняшний день примерно у 80% легковых автомобилей при первом пересечении границы с Эстонией есть 10-литровая канистра с топливом, кроме стандартного заправленного топливного бака в машине», — отметила она.

Таким образом, житель Евросоюза может купить топливо у России в случае, если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС.

«В Европейский союз запрещается ввозить топливо в канистре, которое было куплено в России, поскольку такой ввоз не соответствует основной цели, то есть завершению поездки», — подчеркнула Тинкус.

Она подчеркнула, что запрет на ввоз товаров в канистрах во время въезда из России действует одинаково во всех странах Балтии и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС официально утвердил потолок цен на нефтепродукты, которые производятся в России или экспортируются оттуда.