Нужно давить дальше. Эстония предложила снизить потолок цен на российскую нефть

6 января, 08:38
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Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Эстония предложит Европейскому союзу понизить ценовой потолок для российской нефти с нынешнего уровня в $60 за баррель.

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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«Установленный ценовой потолок для российской нефти сработал, он не вызвал глобального топливного кризиса, поэтому было бы разумно понизить его с $60 за баррель, так как реальная цена на сырую российскую нефть сейчас ниже этого потолка», — сказал он на правительственной пресс-конференции 5 января.

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Как отметил Рейнсалу, «если мы хотим оказать давление на Россию, ценовой потолок должен быть ниже рыночной цены».

Он также сказал, что по предложению Эстонии и Польши достигнута договоренность регулярно пересматривать ценовой потолок и впервые такая процедура будет проведена в середине января. В частности, будет рассмотрено предложение понизить ценовой потолок, отметил министр.

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Глава МИД также сказал, что Эстония выступает за то, чтобы страны Запада нашли возможности передать замороженные российские средства для поддержки Украины.

Вся западная помощь, переданная Украине в прошлом году, пропорционально меньше, чем замороженные средства России, и поэтому использование российских средств может «существенно изменить игру», считает Рейнсалу.

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Как сообщалось, 5 декабря 2022 года вступило в силу решение ЕС о введении эмбарго на поставки нефти из России, которое также предусматривает механизм потолка цен на нефть (price cap).

Этот механизм предполагает запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций компаниями на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенного потолка ($60 за баррель).

Аналогичный запрет ввели страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Нефть Эмбарго Эстония Санкции против России Санкции Запада Российская нефть Санкции

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