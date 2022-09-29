С 1 января 2023 года или даже раньше. Эстония полностью отказывается от российского газа 29 сентября, 18:19 Эстония полностью отказывается от российского газа (Фото:Ville Säävuori / Flickr)

Правительство Эстонии 29 сентября приняло решение ввести с 1 января обязательные национальные санкции в отношении российского газа.

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, сообщает Интерфакс-Украина.

«Правительство уже весной выражало политическую волю отказаться от российского газа, но теперь это было закреплено в качестве юридически обязывающей меры. С 1 января или до конца этого года Эстония вводит юридически обязывающую национальную санкцию в отношении российского газа», — заявил Рейнсалу.

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Европейская комиссия, сообщил он, предложила новый пакет антироссийских санкций, который предусматривает запрет на экспорт отдельных товаров, а также запрет на импорт определенных товаров услуг и распространение этих санкций на регионы Украины, в которых проходили референдумы о присоединении к России.

«Кроме того, Европейская комиссия выступила с принципиальным предложением ввести в действие потолок цен на нефть, согласованный Большой семеркой», — сказал Рейнсалу.

«В настоящее время государства-члены выражают свое окончательное мнение, мы надеемся, что оно вступит в силу без промедления», — отметил глава МИД.

Ранее сообщалось, что Финляндия сократила потребление газа вдвое и способна пережить зиму без российского ресурса.