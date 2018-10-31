Есть много вопросов. Счетная палата собралась проверить работу Укрзализныци

Счетная палата проведет аудит работы Укрзализныци в связи с замечаниями населения к работе компании и просьбой Министерства инфраструктуры.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщили в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что в украинском последнее время возникает очень много вопросов и замечаний к работе этого общества.

"Только в этом году Укрзализныця вдвое повысила цены на билеты для людей, но качество сервиса, к сожалению, существенно не улучшилось. В то же время, вокруг Укрзализныци постоянно разворачиваются скандалы, и обвинения в злоупотреблениях не прекращаются", - заявил Пацкан.

Он отметил, что компанию неоднократно обвиняли в растратах и необоснованно высоких ценах закупок.

"Закупка угля по завышенным ценам, значительные затраты на SMM-услуги, заоблачные суммы на сувенирную продукцию. В Счетной палате, после обновления ее состава, уже поднимался вопрос о необходимости проведения аудита в Укрзализныце. Учитывая, что нынешний план аудитов уже утвержден и до конца года остается мало времени, обсуждается возможность проверки этого общества в следующем году", - подчеркнул Пацкан.

Он добавил, что много вопросов относительно эффективности работы компании есть и у министра инфраструктуры Владимира Омеляна - Счетная палата получила письмо от министра с просьбой провести аудит.

В частности, Мининфраструктуры просит провести аудит эффективности управления со стороны Укрзализныци имуществом государственной собственности, что может иметь финансовые последствия для государственного бюджета.

В министерстве отмечают, что Укрзализныця сейчас не в полном объеме обеспечивает перевозку как сырья, так и готовой продукции грузоотправителей.

"Учитывая то, что Укрзализныця не в состоянии сейчас удовлетворить потребности клиентов в необходимых объемах перевозки грузов, вопрос получения запланированного уровня дохода от перевозок приобретает все большую актуальность. Подчеркиваем, что вследствие невыполнения запланированных объемов перевозки грузов уменьшается объем доходов и выручки общества, в свою очередь уменьшает уровень налогов, которые платит общество в бюджеты разных уровней", - говорится в письме министерства.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Напомним, что в октябре Укрзализныця провела второй этап индексации цен и повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки - с 1 октября тарифы индексировались на 12%.

Недавно заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк заявлял, что повышение Укрзализныцей тарифов на грузовые перевозки, закрытие малоактивных зерновых станций и обеспечение только половины заявок на вагоны являются главными проблемами украинских агротрейдеров.

Как ранее заявлял заместитель Комитета по вопросам агрополитики и земельных отношений Верховной Рады Григорий Заболотный, Укрзализныця уже пятый раз за год повышает тарифы без консультации с сельхозпроизводителями. По данным комитета, это стоило аграриям 4,7 млрд грн убытков.