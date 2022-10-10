Нефтегаз, ОККО, WOG. В сетях АЗС рассказали о наличии топлива и возможных ограничениях 10 октября, 15:34 Эксклюзив НВ Пустая канистра на АЗС в Украине летом 2022 года (Фото:Артём Ильин / НВ Бизнес)

Крупные украинские сети АЗС говорят, что запасы топлива диверсифицированы, потому не планируют вводить ограничения. Единственное исключение — остановка работы во время воздушных тревог.

Сегодня утром в результате ракетных обстрелов украинских городов со стороны России, на АЗС образовались очереди. Народный депутат Украины Андрей Герус уже призвал украинцев не запасаться топливом.

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«Уже абсолютное большинство АЗС работают», — написал нардеп в своем Telegram-канале. Он добавил, что нефтепродуктов в стране достаточно и они рассредоточены по большому количеству мест хранения.

НВ Бизнес обратился в крупные сети АЗС с просьбой прокомментировать текущую ситуацию. Вот что они ответили.

«Несколько слов о работе сети — мы в строю. Все в рабочем режиме. Напомним также, что у нас можно купить воду, еду, бытовые товары», — коротко сообщили в сети АЗК ОККО.



В сети WOG говорят, что ситуация с горючим остается стабильной. «Только на отдельных АЗК мы отслеживаем увеличение спроса. Напомним, что с начала полномасштабной агрессии России против Украины сеть АЗК WOG работает в усиленном режиме», — рассказали в пресс-службе компании.

В ООО Нафтогаз Ойл Трейдинг, управляющий сетью АЗС U.GO, рассказали, что зафиксировали увеличение спроса сразу после отбоя воздушной тревоги. «Точные цифры будем знать по окончании смены», — говорят в компании, добавляя, что на ее АЗК есть разные виды топлива, также имеются запасы.

Кроме того, операторы рынка продают топливо без ограничений.

«Нет, пока не планируем», — так в Нафтогазе Ойл Трейдинг ответили на вопрос о планах ввести лимиты на продажу бензина и ДТ.

«Поставка топлива максимально диверсифицирована. Потребности во введении ограничений на отпуск горючего нет», — рассказали в сети WOG.



При этом в WOG напоминают, что во время воздушных тревог с целью безопасности клиентов и персонала, АЗК не работают. «В этот период мы просим клиентов находиться в безопасном месте, ведь автозаправки являются зоной повышенной опасности», — призвали в компании.

