Нефтегаз, ОККО, WOG. В сетях АЗС рассказали о наличии топлива и возможных ограничениях
Пустая канистра на АЗС в Украине летом 2022 года (Фото:Артём Ильин / НВ Бизнес)
Крупные украинские сети АЗС говорят, что запасы топлива диверсифицированы, потому не планируют вводить ограничения. Единственное исключение — остановка работы во время воздушных тревог.
Сегодня утром в результате ракетных обстрелов украинских городов со стороны России, на АЗС образовались очереди. Народный депутат Украины Андрей Герус уже призвал украинцев не запасаться топливом.
«Уже абсолютное большинство АЗС работают», — написал нардеп в своем Telegram-канале. Он добавил, что нефтепродуктов в стране достаточно и они рассредоточены по большому количеству мест хранения.
НВ Бизнес обратился в крупные сети АЗС с просьбой прокомментировать текущую ситуацию. Вот что они ответили.
«Несколько слов о работе сети — мы в строю. Все в рабочем режиме. Напомним также, что у нас можно купить воду, еду, бытовые товары», — коротко сообщили в сети АЗК ОККО.
В сети WOG говорят, что ситуация с горючим остается стабильной. «Только на отдельных АЗК мы отслеживаем увеличение спроса. Напомним, что с начала полномасштабной агрессии России против Украины сеть АЗК WOG работает в усиленном режиме», — рассказали в пресс-службе компании.
В ООО Нафтогаз Ойл Трейдинг, управляющий сетью АЗС U.GO, рассказали, что зафиксировали увеличение спроса сразу после отбоя воздушной тревоги. «Точные цифры будем знать по окончании смены», — говорят в компании, добавляя, что на ее АЗК есть разные виды топлива, также имеются запасы.
Кроме того, операторы рынка продают топливо без ограничений.
«Нет, пока не планируем», — так в Нафтогазе Ойл Трейдинг ответили на вопрос о планах ввести лимиты на продажу бензина и ДТ.
«Поставка топлива максимально диверсифицирована. Потребности во введении ограничений на отпуск горючего нет», — рассказали в сети WOG.
При этом в WOG напоминают, что во время воздушных тревог с целью безопасности клиентов и персонала, АЗК не работают. «В этот период мы просим клиентов находиться в безопасном месте, ведь автозаправки являются зоной повышенной опасности», — призвали в компании.