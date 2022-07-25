Сменили север на юг. Российские экипажи перешли в новую турецкую авиакомпанию, которая будет возить туристов из РФ в Турцию

25 июля, 16:07
Самолет турецкой авиакомпании Southwind Airlines (Фото:телеграмм-канал Авиаторщина)

Самолет турецкой авиакомпании Southwind Airlines (Фото:телеграмм-канал Авиаторщина)

Автор: Артем Ильин

Уже вторая авиакомпания для перевозки российских туристов создана в Турции. Это будет «дочка» одного из крупнейших туроператоров, в состав которой переведут часть персонала и несколько самолетов российского авиаперевозчика.

Уже 2 августа начнет полеты новая турецкая авиакомпания Southwind Airlines, созданная специально для перевозок российских туристов на курорты Турции. Это будет уже второй перевозчик, созданный в этом году для таких целей.

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Российские туристические СМИ сообщают со ссылкой на пресс-релиз авиакомпании, что она выполнит первый рейс из Уфы в Анталию, которая станет базовым аэропортом. Также планируются рейсы из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

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Southwind Airlines входит в состав туристического холдинга Pegas Touristik. Флот компании сейчас состоит из двух лайнеров Airbus А330 и одного Airbus А321. В ближайшее время компания может получить еще два самолета Airbus.

Согласно информации на профильных авиационных сайтах, два из трех самолетов ранее работали в составе российской авиакомпании Nordwind Ailines. Она является дочерней компанией Pegas Touristik.

Сегодня телеграмм-канал Авиаторщина сообщил, что почти 100 бортпроводников и 50 пилотов были уволены из Nordwind. Они уже трудоустроены в Southwind.

О создании в Турции новых авиакомпаний для перевозки российских туристов стало известно еще в апреле.

В июне турецкая турецкая авиакомпания MGA Aviation (Mavi Gök Aviation) начала регистрацию первых самолетов в Турции, чтобы на них возить российских туристов в Анталию. Часть из них раньше летали в цветах Azur Air Ukraine.

Напомним, что после российского вторжения в Украину против авиации РФ были введены санкции, из-за которых самолеты российских авиакомпаний почти не имеют возможности вылетать за пределы авиационного пространства России.

Главным инвестором Pegas Touristik считается турецкий бизнесмен Рамазан Акпынар.

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Теги:   Туризм Авиация Авиаперевозчики Турция Санкции против России Авиакомпания Самолеты

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