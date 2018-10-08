Еще один трейдер начал торги газом на энергетической бирже

Все больше трейдеров продают газ через биржу

Компания Инкорпорейтед плюс впервые выставила на продажу на биржевых торгах, которые состоятся 8 октября, природный газ.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинской энергетической биржи (УЭБ), передает отраслевой портал enkorr.

Компания выставила 200 тыс. куб. м с поставкой в октябре. Объем разбит на четыре лота по 50 тыс. куб. м. Стартовая цена установлена на уровне 12 650 грн/тыс. куб. м.

Кроме Инкорпорейтед плюс свой ресурс также выставили компании Крафт Энерджи и Укрэнергоальянс — по 2 млн куб. соответственно. Стартовая цена Крафт Энерджи варьируется в пределах 12 630 – 12 800 грн/тыс. куб. м в зависимости от срока поставки (сентябрь – ноябрь).

Стартовая цена Укрэнергоальянса выставлена на уровне 12 900 – 12 800 грн/тыс. куб. м с поставкой в октябре и ноябре соответственно.

На рынок природного газа в этом году уже вышли ряд нефтетрейдеров, например: Socar, GT Group, Альянс Ойл Трейдинг, группа УПК, Альянс Энерго Трейд и ОККО.

Инкорпорейтед плюс основано и зарегистрировано в Киеве в сентябре 2017 г. Компания занимается торговлей газом через местные (локальные) трубопроводы. Основателем и руководителем значится Елена Норова. Уставной капитал компании — 100 тыс. грн.