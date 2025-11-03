Вслед за Индией. Еще один ключевой покупатель российской нефти переходит на другие источники поставок

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции покупают больше нероссийской нефти в ответ на последние западные санкции против России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Турция является основным покупателем российской сырой нефти вместе с Китаем и Индией», — говорится в публикации, — «Турецкие нефтеперерабатывающие заводы сейчас принимают аналогичные меры, как и индийские, что свидетельствует о влиянии усилий США, Европейского Союза и Великобритании по ограничению продажи российской нефти, которая используется для финансирования войны в Украине».

Так один из крупнейших турецких нефтеперерабатывающих заводов, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно приобрел четыре партии сырой нефти из Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей с прибытием в декабре.

Согласно расчетам Reuters, это составляет от 77 000 до 129 000 баррелей в сутки (б/с) нероссийских поставок в зависимости от размера груза, а это означает, что SOCAR будет использовать меньше российской сырой нефти.

Другой крупный турецкий нефтеперерабатывающий завод — Tupras увеличивает закупки нероссийских марок, аналогичных по качеству российской нефти Urals, например, иракских марок, сообщили два источника Reuters.

При этом о шагах турецких нефтеперерабатывающих заводов по увеличению закупок нероссийской сырой нефти из-за последних санкций ранее не сообщалось.

«По словам двух источников, Tupras, которая владеет двумя крупными нефтеперерабатывающими заводами в Турции, также, вероятно, вскоре полностью откажется от импорта российской сырой нефти на одном из этих заводов, чтобы иметь возможность поддерживать экспорт топлива в Европу, не нарушая будущие санкции ЕС», — говорится в публикации. — «По их словам, компания продолжит перерабатывать российскую сырую нефть на другом нефтеперерабатывающем заводе».

При этом в этом году Tupras уже диверсифицировала поставки сырой нефти, приобретя свой первый груз из Бразилии, и сейчас ожидает получения своего второго груза ангольской сырой нефти, который должен прибыть в начале ноября.

По данным Kpler, в ноябре Турция должна получить 141 000 баррелей в сутки иракской нефти, что больше, чем 99 000 баррелей в сутки в октябре и по сравнению со средним показателем около 80 000 баррелей в сутки в этом году.

Согласно данным Kpler, Турция импортировала около 669 000 баррелей сырой нефти в сутки с января по октябрь, из которых 317 000 баррелей в сутки, или 47%, приходилось на Россию.

При этом за аналогичный период прошлого года импорт сырой нефти составил 580 000 баррелей в сутки, из которых 333 000 баррелей в сутки было из России.

Как сообщалось, большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов, включая крупнейшего индийского клиента России, Reliance Industries, приостановила закупки российской нефти после того, как Вашингтон на прошлой неделе ввел санкции против Роснефти и Лукойла.

Reliance Industries начала уменьшать закупки российской нефти и увеличивать объемы закупок сырья Ближнего Востока.

Две индийские нефтеперерабатывающие компании в октябре приобрели 4 миллиона баррелей гаянской нефти у американской компании Exxon Mobil с поставкой в конце 2025 или в начале 2026 года, что является редким случаем импорта от южноамериканского производителя.

Санкции США против российских нефтяных компаний вызвали беспокойство в Китае, где государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия оказались под давлением, пытаясь поддерживать поставки и избегать возможных штрафов.

Примерно 20% китайского импорта нефти — около 2 млн баррелей в день в первые девять месяцев этого года — поступает из России, что делает ее одним из главных источников сырья для Китая в производстве дизеля, бензина и пластмассы.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине». В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».