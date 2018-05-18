ЕС запустил механизм блокировки санкций США по Ирану

Евросоюз принял "блокирующее постановление" еще в ноябре 1996 года

Еврокомиссия обнародовала план защитных мер от возможных санкций США по Ирану.

Об этом сообщили в Еврокомиссии.

В частности, ЕК запустил формальный процесс "блокирующего постановления" путем обновления списка санкций США в отношении Ирана. Таким, образом "блокирующее постановление" запрещает компаниям ЕС придерживаться экстерриториальных санкций США, позволяет компаниям возмещать убытки, причиненные такими санкциями, и отменяет в ЕС любые решения иностранных судов по санкциям.

Добавим, что ЕС хочет ввести "блокирующее постановление" в действие до 6 августа 2018 года, когда вступит в силу первая партия американских санкций.

Кроме того, Еврокомиссия запустила процесс, который позволит Европейскому инвестиционному банку поддерживать инвестиции ЕС в Иране. У Европарламента и Совета ЕС теперь есть два месяца для возражений против этих мер, прежде чем они вступят в силу.

Отметим, что Евросоюз принял "блокирующее постановление" еще в ноябре 1996 года.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима. Также Вашингтон недоволен поддержкой Тегераном таких организаций, как Хезболла.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия. Добавим, что Трамп намерен моментально вводить санкции против любых зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном.

Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса, в противном случае им будет закрыт доступ на рынок США.

Новые санкции США станут существенным ударом для европейских компаний, которые активно зашли на рынок Ирана после 2015 года.

17 мая в Евросоюзе заявили о намерениях запретить европейским компаниям выполнять санкции США против Ирана.