Венгрии не достанется. ЕС выделит деньги странам, где фермеры пострадали из-за избытка украинского продовольствия 22 марта, 10:53 Сочетание собственного производства и импорта из Украины для Болгарии и Польши превысило пятилетний средний показатель (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Европейский Союз активирует резерв кризисного фонда для фермеров трех восточных стран, сталкивающихся с избытком украинских продуктов, что снижает местные цены.

Как сообщает Bloomberg, в прошлом году три основных черноморских порта Украины открылись для экспорта зерновых, но морская торговля остается медленной, что заставляет фермеров продолжать строить маршруты для экспорта продукции через соседние страны ЕС.



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По информации аграрного комиссара Януша Войчеховского, Европейская комиссия выделит €56 млн ($60 млн) Румынии, Болгарии и Польше.

Решение было принято из-за того, что сочетание собственного производства и импорта из Украины для Болгарии и Польши превысило пятилетний средний показатель. Румыния была добавлена через свое положение-хаб для так называемых «линий солидарности», сказал Войчеховский.

Румыния получит €10 миллионов, Болгария — около €17 миллионов, а Польша — €30 миллионов. Сумму можно удвоить за счет совместного финансирования из бюджетов государств.

Венгрия и Словакия также столкнулись с увеличением украинской продукции, но они не получат поддержки из фонда, поскольку их объемы производства и импорта не превышают пятилетний средний показатель, сообщил Войчеховский.