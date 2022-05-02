Будут поставки и в Украину. Греция начинает строительство СПГ-терминала, чтобы снизить зависимость ЕС от российского газа 2 мая, 11:17 Цей матеріал також доступний українською Новый СПГ-терминал в Греции заработает до конца 2023 года (Фото:via fajjaxparcelservices)

В Александруполисе на севере Греции начинается строительство плавучего терминала СПГ, который будет способствовать поэтапному отказу ЕС от российского газа.

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Церемонию начала строительства посетит во вторник, 3 мая, глава Евросовета Шарль Мишель. Также прибудут президент Сербии Александр Вучич, премьеры Болгарии и Северной Македонии Кирил Петков и Димитар Ковачевски, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Они посетят начало строительства независимой газовой системы Александруполиса (INGS), которая улучшит газоснабжение и инфраструктуру во всем регионе Юго-Восточной Европы», — сообщил официальный представитель председателя Евросовета Баренд Лейтс.

«Плавучий терминал СПГ в Александруполисе поможет достичь цели ЕС по поэтапному отказу от российского газа как можно скорее, как было решено Европейским советом в марте», — объяснил он.

По словам Лейтса, проект «предложит новые источники и маршруты поставок природного газа и повысит надежность поставок в Грецию, Болгарию и другие страны региона».

Новый плавучий терминал мощностью 5,5 млрд кубометров в год должен заработать в конце 2023-го. Оператор проекта Gastrade SA сообщал в январе, что принимаемый газ может распределяться на рынки Греции, Болгарии, Румынии, Сербии и Северной Македонии, Молдавии и Украины.

Совладельцы компании Gastrade SA — Эльмина Копелоузу, GasLog (владеет и управляет судами для перевозки СПГ), болгарский Bulgartransgaz, греческие DEPA и DESFA.

В стране уже работает один терминал СПГ — Revithoussa LNG компании DESFA, в 45 км от Афин. В 2021 году он принял 2,4 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что благодаря соглашению с оператором ГТС Венгрии у Украины появилась возможность получать газ с СПГ-терминала на о. Крк в Хорватии.

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