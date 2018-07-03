ЕС раскритиковал законопроект о "дешевой" электроэнергии из мусора

Украина должна привести политику в области переработки отходов в соответствие со стандартами ЕС

Законопроекты №4835-д о "зеленом тарифе" на электроэнергию из мусора и №6602 о "налоге на упаковку" не соответствуют обязательствам Киева по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине в среду, 3 июля.

"Политика в области переработки отходов в Украине должна соответствовать иерархии отходов ЕС и сосредоточиться на предотвращении и повторном использовании отходов", - подчеркивается в сообщении представительства ЕС.

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Політика з переробки відходів має відповідати ієрархії відходів ЄС і зосереджуватись на запобіганні+повт. використанні відходів.Проекти з-нів 4835-д,(передбачає високі пільгові тарифи для спалювання відходів) та 6602– не відповідають зобов'язанням України за Угодою про асоціацію pic.twitter.com/qwWHrZcPQs — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 3 июля 2018 г.

Ранее группа народных депутатов из разных фракций, в том числе, из фракций коалиции БПП и Народный фронт, внесла в Верховную Раду законопроекты №4835-д и №6602. Первым предлагается установить высокие льготные тарифы для сжигания отходов, а также расширить ответственность производителей упаковки за ее утилизацию. Вторым законопроектом депутаты рассчитывают "ввести европейские стандарты поведения и утилизации отходов".