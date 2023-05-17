«Нужны жесткие меры». ЕС хочет прикрыть «индийскую лазейку» для российской нефти — в Дели отреагировали 17 мая, 10:20 Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС (Фото:TT News Agency / Claudio Bresciani / via Reuters)

Евросоюз должен принять жесткие меры в отношении Индии, перепродающей переработанную российскую нефть в Европу как нефтепродукты.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, пишет Financial Times.

По словам Борреля, Брюсселю известно, что нефтепереработчики Индии покупают большие объемы российской сырой нефти перед тем, как перерабатывать ее в топливо для продажи в Европу. Он впервые заявил, что ЕС должен действовать, чтобы остановить это.

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«Если дизельное топливо или бензин попадает в Европу из Индии и производится из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принять меры», — сказал Боррель.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а ее нефтеперерабатывающие заводы получают большую прибыль, покупая сырую нефть со значительными скидками.

Боррель признал, что ценовой потолок в $60 за баррель, установленный G7 на сырую российскую нефть, помог сократить доходы агрессора, но в то же время вызывает тревогу, что большая часть этой нефти возвращается в Европу в виде нефтепродуктов.

В МИД Индии на слова Борреля отреагировали советом ознакомиться с правилами Совета ЕС.

«Посмотрите на правила Совета ЕС, российская нефть существенно перерабатывается в третьих странах и больше не рассматривается как российская. Я призываю вас ознакомиться с постановлением Совета ЕС 833/2014 (касается санкций ЕС против России, — ред.)», — сказал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет отменить исключение в санкциях, которое позволяло Польше и Германии получать российскую нефть по нефтепроводу Дружба.