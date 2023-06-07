Энергетическая безопасность ЕС. Брюссель призывает европейские банки предоставить гарантии для хранения газа в Украине — FT 7 июня, 14:51 Украинские ПХГ являются крупнейшими в Европе и могут вместить до 31 млрд кубометров газа (Фото:АО Укртрансгаз)

Институты Евросоюза ведут переговоры с финансовыми учреждениями о предоставлении страховых гарантий компаниям, которые будут хранить газ в украинских подземных хранилищах.

Украина имеет крупнейшие газовые хранилища в Европе и предложила их мощности европейским компаниям, которые столкнулись с потенциальным избытком поставок следующей зимой, поскольку уровень хранения в ЕС уже рекордно высок, пишет Financial Times.

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Издание подчеркивает, что в результате умеренной зимы и отсутствия значительного спроса, газовые хранилища ЕС заполнены на 68%, что является достаточно высоким показателем для июня.

При этом украинские ПХГ, являющиеся частью Группы Нафтогаз, являются крупнейшими в Европе и могут вместить до 31 млрд кубометров газа.

По данным Нафтогаза, предприятие может предложить европейским компаниям мощности для размещения до 10 млрд кубов газа с возможностью увеличения до 15 млрд кубов, если Украина вернет себе оккупированную Россией территорию.

Однако, как пишет издание, европейский бизнес сомневается в хранении запасов газа в Украине, даже учитывая, что 80% подземных хранилищ расположены на западе страны, наиболее удаленно от линии фронта.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил FT, что для поощрения использования украинских ПХГ: «В дополнение к конкурентным ценам, которые предлагают украинцы, мы должны работать над гарантиями для международных игроков».

Еврокомиссия ведет переговоры с кредиторами, такими как Европейский банк реконструкции и развития, чтобы развить эту идею в рабочий проект, который еще больше повысит энергетическую безопасность Европы, добавил он.

Четыре чиновника ЕС также подтвердили FT факт переговоров. Представитель Еврокомиссии заявил, что Брюссель коммуницирует с правительствами и финансовыми учреждениями о предоставлении «надлежащего страхового покрытия», добавив, что это поможет «снизить цену риска, связанного с ситуацией в Украине».

Представители Европейского банка реконструкции и развития также подтвердили, что контактирует с Еврокомиссией.

Ранее компания Оператор ГТС Украины сообщала, что рекордное падение цен на газ повысило интерес европейцев к украинским хранилищам.

Сейчас цены на газ в Европе колеблются в диапазоне $255−330 за тысячу кубометров, то есть на довоенном уровне мая-июня 2021 года.