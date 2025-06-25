Торговая война Трампа. Евросоюз предупредил, что готовит зеркальные пошлины на американские товары

Европейский Союз планирует ввести зеркальные пошлины на американские товары, в частности на самолеты Boeing, если президент США Дональд Трамп сохранит даже базовые тарифы в 10% на европейский экспорт.

Об этом пишет Bloomberg. «Нам нужно будет принять ответные меры и восстановить баланс в некоторых ключевых секторах, если США будут настаивать на односторонней сделке», — отметил еврокомиссар по вопросам промышленности Стефан Сежурне.

В частности, он заявил, что даже если речь будет идти о сохранении 10%-й пошлины после завершения торговых переговоров — это повлечет ответные меры со стороны блока.

«Если мы не восстановим баланс, мы оставим некоторые ведущие сектора незащищенными, поэтому есть экономический интерес действовать таким образом», — подчеркнул Сежурне.

По данным Еврокомиссии, сейчас американские тарифы охватывают около 70% европейского экспорта на сумму примерно 380 млрд евро.

Если стороны не достигнут договоренности, с 9 июля почти все европейские товары могут облагаться 50%-й пошлиной в США.

По информации источника агентства, переговоры между ЕС и США набирают обороты, и Еврокомиссия делает все возможное, чтобы достичь решения, которое будет выгодным для обеих сторон.

ЕС уже подготовил таможенные меры на 21 млрд евро в ответ на предыдущие пошлины США на алюминий и сталь.

В списке — продукция из политически чувствительных штатов, в частности соя, мясо птицы, мотоциклы и аграрная продукция.

Отдельно готовится еще один список товаров на сумму 95 млрд евро, который охватывает широкий спектр продукции, в частности автомобили.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран.

Минимальный размер тарифа составлял 10% (в том числе и для Украины).

Для Китая новый тариф составлял 34%, но учитывая введенные в марте 20% пошлины против КНР из-за предполагаемой роли в поставках фентанила в Америку, совокупные пошлины для Китая составили 54%.

В ответ Китай 4 апреля ввел 34% пошлины на все товары из США, а также заявил, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологичных продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолиний и иттрий.

Трамп назвал это «ошибкой» и с 9 апреля ввел дополнительные тарифы против Китая в размере 104%.

Китай в долгу не остался и 9 апреля повысил пошлины для США до 84%.

Со своей стороны Дональд Трамп еще раз повысил пошлины для Китая — уже до 125% («за отсутствие уважения к мировой торговле») и параллельно дал разрешение на 90-дневную паузу на введение новых пошлин для других стран.

Президент США Дональд Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая и подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с главой КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что тарифы на китайские товары «существенно снизятся, но они не будут нулевыми».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что тарифные ограничения между Соединенными Штатами и Китаем не смогут сохраняться долго, поэтому в будущем можно ожидать «деэскалацию» в торговых отношениях между двумя странами.

Глядя на происходящее, 12 американских штатов подали совместный иск против пошлин Трампа.

При этом Китай без официального объявления начал отменять пошлины на товары из США. По информации CNN, собеседники агентства отметили, что тарифы на восемь видов интегральных схем, которые охватывают большинство полупроводников, за исключением микросхем памяти, были отменены до нуля.

Кроме того, по информации Bloomberg, власти Китая рассматривают возможность отмены дополнительных пошлин на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты, такие, как этан. Также, по некоторым данным, Пекин, вероятно, готовится отменить дополнительные пошлины по меньшей мере на восемь категорий товаров, связанных с полупроводниками.

Стороны также обсуждают отмену пошлин на аренду самолетов Китаем в США. Агентство напоминает, что китайские авиакомпании, как и многие другие, не владеют всеми своими воздушными судами.

12 мая 2025 года США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на импорт на 90 дней.

9 июня в Лондоне начался новый раунд переговоров, направленных на урегулирование торговой войны между США и Китаем.