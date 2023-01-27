Больше генераторов, хороших и разных. В Польше открыли энергетический хаб для помощи Украине 27 января, 10:13 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:Lisi Niesner / Reuters)

В Польше начал работу энергетический хаб rescEU, который станет логистическим центром для доставки экстренной энергетической помощи Украине.

В открытии хаба 26 января приняли участие еврокомиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Дипломатическая служба ЕС.

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«Хаб будет использоваться для доставки электрогенераторов в Украину, помогая стране поддерживать электроснабжение в разгар преднамеренных атак России на ее энергетическую инфраструктуру» — сказано в сообщении.

Речь идет как о небольших генераторах для энергоснабжения отдельных домохозяйств, так и крупных моделях, способных поддерживать работу общественных зданий, коммунальных служб, больниц, пунктов центрального отопления.

ЕС выделил Польше 114 млн евро на покупку генераторов, которые станут частью энергетического резерва rescEU. В качестве первого шага в Украину будут доставлены 1000 новых генераторов из резерва rescEU в Польше, в дополнение к 1400 генераторам, уже предоставленным через Механизм гражданской защиты ЕС.

Хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь Украине, а ЕС полностью профинансирует транспортировку грузов.