ЕС "открыл небо" для полетов из аэропорта Ужгород Сегодня, 15:27 28 Цей матеріал також доступний українською Аэропорт Ужгород пока не работает Фото: avia.pro

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) предоставило национальному провайдеру аэронавигационного обслуживания Украэрорух сертификат соответствия нормам Европейского Союза.

Как отметил директор по летным стандартам EASA Джаспер Расмуссен, Украэрорух успешно продемонстрировал соответствие систем менеджмента, процедур и технического обеспечения европейским требованиям.

"Впервые в истории мы пошли на такой беспрецедентный шаг как сертификация провайдера аэронавигационного обслуживания в стране, которая не является членом Европейского Союза, на соответствие требованиям ЕС", - отметил директор Украэроруха Дмитрий Бабейчук.

Получение сертификации от EASA открывает возможность для получения прав от словацкой стороны на управление полетами самолетов в воздушном пространстве Словакии, которые будут выполнять операции на аэродроме Ужгород.

"Впервые в истории международного партнерства ЕС открывает свое небо для страны не члена Европейского Союза, в частности в части воздушного пространства Словакии", - добавил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, что словацкая сторона заявила о возможности открытия рейса Ужгород-Кошице. Если рейс запустят, то он станет кратчайшим как в Украине, так и Словакии (106 км).

Из ужгородского аэропорта приостановили полеты в начале июня 2018 года. За этот год аэропорт успел принять 145 нерегулярных рейсов.