ЕС отказал Нафтогазу в иске против газопровода в обход Украины

Суд отклонил иск Нафтогаза к ЕК по газопроводу Opal

Общий суд Евросоюза (ЕС) отклонил иск Нафтогаза Украины против Еврокомиссии (ЕК) с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет российскому монополисту - Газпрому увеличить использование мощностей газопровода Opal.

В соответствующем документе говорится, что ходатайство "отклоняется как неприемлемое", передает российское издание Коммерсантъ.

Иск был подан в марте 2017 года. Нафтогаз утверждал, что решение было принято за пределами полномочий комиссии.

Газопровод Opal мощностью 36 млрд кубометров соединяет морской газопровод Северный поток с Германией и Чехией. Газопровод дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины.

Напомним, что в октябре 2016 года Еврокомиссия сняла запрет на возможность использования Газпромом мощностей газопровода Opal, по которому российский газ поставляется в Германию и Чехию. Но польские компании PGNiG и PGNiG Supply & Trading обжаловали это решение через иск в европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге, который приостановил решение Еврокомиссии в декабре 2016 года.

После этого прокачка газа по газопроводу Opal, мощностью 36 млрд кубометров в год, сократилась почти на треть в начале 2017 года.

Ранее суд в Люксембурге отказал Польше и польским компаниям в наложении ограничительных мер, отменив свое декабрьское решение.

Напомним, что польская энергетическая компания PGNiG заявила, что недовольна решением ЕК, которая позволила российскому Газпрому использовать до 90% мощности газопровода Opal в Германии, и намерена его обжаловать.

Польша выступает против планов Москвы удвоить экспорт газа в Германию через строительство трансбалтийского газопровода Северный поток-2. На Газпром приходится около трети потребляемого в Европе газа, и его действующий газопровод Северный поток связан с Opal, который проложен на востоке Германии.

Позже Латвия и Литва решили присоединиться к польскому иску в Европейский суд в деле газопровода Opal.

В конце июля 2017 года Германия сняла запрет на доступ Газпрома к газопроводу Opal.