Очень свободная торговля. Евросоюз полностью освободил от квот и пошлин ввоз сельхозпродукции из Молдовы 21 июля, 10:59 Флаги Молдовы (Фото:Gleb Garanich/File Photo/Reuters)

Евросоюз полностью освободил от пошлин и квот импорт сельскохозяйственной продукции из Молдовы, продлив и расширив ныне действующий временный льготный режим.

«Продление и расширение льготных мер направлено на то, чтобы и дальше расширять существующие торговые потоки из Молдовы в ЕС, а это поддержит молдавскую экономику», — заявил Эктор Гомес Эрнандес — министр промышленности, торговли и туризма Испании, которая до конца года председательствует в Совете ЕС. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что принятое решение Совета ЕС особенно важно, учитывая продолжающиеся военные действия в Украине, а также то, что год назад Молдова получила статус кандидата в члены ЕС.

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В основном торговля между ЕС и Молдовой либерализована согласно Соглашению об ассоциации от 2014 года. Пошлинами был обложен импорт в ЕС только семи продуктов: слив, столового винограда, яблок, помидоров, чеснока, вишни и виноградного сока. Введенный год назад и действующий до 24 июля льготный режим предусматривает беспошлинные квоты для этих товаров. Нынешнее решение приостанавливает на год действие всех оставшихся тарифных квот.

Льготный режим импорта из Молдовы указанных продуктов повлечет за собой потерю таможенных поступлений ЕС, но она составит около 0,3 млн евро в год, поэтому ее влияние на союзный бюджет будет «очень ограниченным».

Ожидается, что эти меры помогут Молдове еще больше переориентировать свой экспорт на ЕС. В целом его объем увеличился с 1,8 млрд евро в 2021 году до 2,6 млрд евро в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Молдавская железная дорога согласовала предоставление скидки в размере 27% к существующим тарифам на транзитные перевозки украинской агропродукции в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац.