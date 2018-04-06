ЕС обвинил Северный поток-2 в нарушении принципов прозрачности и равенства доступа

В ЕС заявили о важности сохранить транзит природного газа через Украину

Газопровод Северный поток-2 (Nord Stream-2) после завершения строительства будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и равности доступа.

Об этом заявил генеральный директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори, передает Интерфакс-Украина.

"Наша позиция четкая: мы считаем, что Nord Stream-2 не содействует дливерсификации источников и маршрутов поставки газа", – сказал он.

Он добавил, что для Европейского Союза (ЕС) важно сохранить транзит природного газа через Украину в контексте диверсификации путей его поставки.

"Транзит важен для Украины в части доходов, но он важен и для ЕС в контексте диверсификации путей поставок", - отметил Ристори.

Кроме того, он заявил, что будет помогать Украине в исполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине при проведении переговоров по транзиту после завершения контракта между Нафтогазом и Газпромом.

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

Отметим, что Комиссия в 2017 году предложила внести изменения в свою газовую директиву, чтобы все импортные трубопроводы подчинялись правилам - не принадлежали напрямую поставщикам газа, применяли недискриминационные тарифы и предоставляли возможности третьим сторонам.

Напомним, что ранее в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписалиписьмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Позже против Северного потока-2 выступила Эстония.

Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

21 марта, законодатели ЕС приняли проект правил, который распространяет законы внутреннего рынка на газопроводы, которые находятся не на территории ЕС, в том числе запланированный Северный поток-2.