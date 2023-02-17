Венгрия против. ЕС отказался от планов ввести санкции против Росатома — Politico 17 февраля, 12:43 Украинские власти неоднократно призывали ЕС ввести санкции против Росатома (Фото:REUTERS/Anton Vaganov/File Photo)

Европейский Союз отказался от планов включить в десятый пакет санкций против РФ российскую госкорпорацию Росатом и ее представителей. Против выступила Венгрия, пишет Politico со ссылкой на троих дипломатов.



По их словам, после того, как странам ЕС сообщили, что попытаются разработать направленные против ядерного сектора РФ ограничения, в конце концов «план провалился». Дипломаты ссылаются на последние проекты санкций.

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«К сожалению, ядерный сектор не внесли в это предложение», — сказал один из собеседников издания.

Венгрия блокирует санкции против российского ядерного сектора из-за своей зависимости от него, пишет Politico, Чтобы преодолеть сопротивление страны, в Евросоюзе рассматривали возможность введения санкций против отдельных сотрудников Росатома и связанных с ним компаний. Но и этого не сделают.

«Венгрия не пропускает это, потому что их атомная станция принадлежит Росатому, и они говорят, что она производит 50% электроэнергии в стране. Но санкции против отдельных лиц (без учета гендиректора) не повлияют на энергетическую безопасность. И Евросоюз должен ответить на призыв Зеленского», — подчеркнул другой дипломат.

Также опасения есть со стороны Франции. На этой неделе представитель минэкономики заявил, что «многие атомные электростанции используют российское топливо».

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый санкционный пакет против РФ направят на товары общей стоимостью $11 миллиардов. Предлагают ограничить экспорт многих электронных компонентов, которые Россия использует в своих вооруженных системах, включая беспилотники, ракеты и вертолеты. Politico писало, что Евросоюз готовит санкции против владельца «тайного флота» российских танкеров с нефтью.

5 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против атомной отрасли России — 200 компаний, среди которых Росатом.