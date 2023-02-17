Венгрия против. ЕС отказался от планов ввести санкции против Росатома — Politico

17 февраля, 12:43
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Украинские власти неоднократно призывали ЕС ввести санкции против Росатома (Фото:REUTERS/Anton Vaganov/File Photo)

Украинские власти неоднократно призывали ЕС ввести санкции против Росатома (Фото:REUTERS/Anton Vaganov/File Photo)

Европейский Союз отказался от планов включить в десятый пакет санкций против РФ российскую госкорпорацию Росатом и ее представителей. Против выступила Венгрия, пишет Politico со ссылкой на троих дипломатов.

По их словам, после того, как странам ЕС сообщили, что попытаются разработать направленные против ядерного сектора РФ ограничения, в конце концов «план провалился». Дипломаты ссылаются на последние проекты санкций.

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«К сожалению, ядерный сектор не внесли в это предложение», — сказал один из собеседников издания.

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Венгрия блокирует санкции против российского ядерного сектора из-за своей зависимости от него, пишет Politico, Чтобы преодолеть сопротивление страны, в Евросоюзе рассматривали возможность введения санкций против отдельных сотрудников Росатома и связанных с ним компаний. Но и этого не сделают.

«Венгрия не пропускает это, потому что их атомная станция принадлежит Росатому, и они говорят, что она производит 50% электроэнергии в стране. Но санкции против отдельных лиц (без учета гендиректора) не повлияют на энергетическую безопасность. И Евросоюз должен ответить на призыв Зеленского», — подчеркнул другой дипломат.

Также опасения есть со стороны Франции. На этой неделе представитель минэкономики заявил, что «многие атомные электростанции используют российское топливо».

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Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый санкционный пакет против РФ направят на товары общей стоимостью $11 миллиардов. Предлагают ограничить экспорт многих электронных компонентов, которые Россия использует в своих вооруженных системах, включая беспилотники, ракеты и вертолеты. Politico писало, что Евросоюз готовит санкции против владельца «тайного флота» российских танкеров с нефтью.

5 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против атомной отрасли России — 200 компаний, среди которых Росатом.

https://www.youtube.com/watch?v=IYdbd9jkA94
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Венгрия Санкции против России Росатом Санкции ЕС

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