Санкции против РФ. ЕС может ввести ограничения на российский сектор беспилотников 5 декабря, 13:51 Уничтоженный беспилотник иранского производства Shahed-136 (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Европейский Союз рассматривает возможность наложения санкций на российский сектор беспилотных летательных аппаратов в рамках нового пакета санкций, который планируется утвердить на следующей неделе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.



ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях, а также меры, направленные на услуги, инвестиции, медиа и финансовый сектор России.

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В девятом пакете санкций ЕС также добавит в санкционный список блока около 180 физических и юридических лиц.

Польша и страны Балтии подтолкнули ЕС к усилению нового пакета санкций в обмен на поддержку верхнего предела цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предложен и обсужден на этой неделе (5−9 декабря), а утвердить мероприятия планируется до встречи лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе.

В последние месяцы Россия использует беспилотники, в том числе поступающие из Ирана для атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Многие сообщения указывают на использование американских и европейских компонентов как в российских, так и в иранских беспилотниках.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в девятом санкционном пакете Украина рассчитывает на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС граждан РФ. Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал ударить по ракетной индустрии страны-агрессора.