ЕС готов начать торговый арбитраж с Украиной по лесу-кругляку

Европейский Союз готов начать торговый арбитраж с Украиной для отмены моратория на вывоз леса-кругляка как нарушающего Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, Украина действительно с введением моратория на вывоз леса-кругляка нарушает Соглашение об ассоциации. Это обязательство будет рассматриваться в рамках торгового арбитража. И со стороны Евросоюза есть готовность начать этот торговый арбитраж между Украиной и ЕС", - сказала она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, снятие моратория выведено из перечня условий предоставления Евросоюзом макрофинансовой помощи.

Говоря о выполнении других положений макрофина, в частности, запуска автоматической проверки электронных деклараций политиков и чиновников, вице-премьер отметила, что сейчас проходит координация разных ведомств, чтобы в ближайшее время выйти на полную способность проводить автоматические проверки.

"Единый проблемный момент, который я вижу на данный момент относительно того, чтобы эта система работала, это как раз изменения в законодательство. Законопроект от правительства находится на рассмотрении Верховной Рады очень длительное время, может, более года, законопроект который регулирует автоматическое присоединение НАПК (Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции – ред.) к разным реестрам", - добавила она.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула необходимость принятия данного документа как можно скорее. Также она отметила, что по вопросу проверок конечных бенефициаров между Министерством юстиции Украины и представителями Евросоюза найдена та формула проверки, через которую нужно проходить при инициации запроса относительно конечного бенефициара.

По словам вице-премьера, эффективной автоматической системы проверки бенефициаров не существует ни в одной стране мира из-за отсутствия общей системы обмена информацией.

"Что касается кредитного реестра, то этот пункт уже был выполнен на конец прошлого года, так как закон был принят, и Национальный банк был готов полностью запускать данный процесс. И я думаю, тут не должно быть никаких проблем с этим реестром", - сказала она.

Ранее сообщалось, что президент вернул принятый парламентом 3 июля 2018 года закон. Он предложил исключить пункт о том, что на восемь лет запрещается экспорт топливной древесины. Порошенко отметил, что такой запрет противоречит обязательствам Украины в рамках ВТО и соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, что с 1 января 2017 года действует абсолютный запрет экспорта леса (мораторий на твердые породы дерева действует еще с 2015 года, в прошлом году его дополнил запрет на экспорт сосны).

Отмена моратория исчезла из перечня требований для получения новой макрофинансовой программы Евросоюза. В этом вопросе ЕС решил задействовать двусторонний механизм разрешения споров, прописанный в Соглашении об ассоциации.

В апреле этого года стало известно, что данные статистики Украины и Европейского союза о вывозе леса-кругляка Украины после введения моратория Верховной Радой расходятся в 238 раз.

4 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства согласился с предложениями президента Украины об исключении запрета экспорта дров из закона О сохранении украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.

6 сентября Рада разрешила вывозить дрова из Украины.