Перебьетесь боярышником. Армения прекратила экспорт коньяка в Россию 19 мая, 17:16 Коньяк, иллюстративное фото (Фото:Shaiith79 / Depositphotos)

Ереванский коньячный завод, которым владеет французская компания Pernod Ricard, прекратила экспорт продукции в Россию

Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», — сказал Керобян.

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Более 80% экспорта Ереванского коньячного завода приходилось на РФ.

У Pernod Ricard достаточно сложные отношения с российским рынком.

Так, в апреле стало известно, что шведская компания Absolut Company, которая входит в концерн Pernod Ricard частично возобновила экспорт в РФ, но затем быстро передумала.

Также сообщалось, что собственник ирландского виски Jameson (также входит во французский концерн) возобновил поставки в РФ.

В ответ посол Украины в Ирландии Лариса Герасько призвала бойкотировать виски Jameson.

В конце апреля 2023 года концерн Pernod Ricard все же прекратил экспорт алкоголя в Россию, но компании потребуется несколько месяцев, чтобы прекратить продажи в РФ.

В портфеле концерна, кроме прочего, содержатся такие бренды как Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Absolut, Olmeca, Havana Club, Mumm, Perrier Jouet, Ararat.