Эрдоган заманил Путина в газовую ловушку. Россия потеряет миллиарды долларов и попадет в зависимость от Турции — Forbes 14 октября, 20:07 Сюжет Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Турар Казангапов / Рейтер)

Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал предложение российского диктатора Владимира Путина превратить Турцию в ключевой маршрут для поставок газа из РФ в Европу. Для РФ это не сулит ничего хорошего.

«У нас есть национальный распределительный центр, он будет международным. Наше министерство энергетики и российская сторона будут работать совместно. Здесь нельзя ждать», — цитирует заявление президента Турции агентство Bloomberg.

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Что Россия предложила Турции?

Накануне, 13 октября, Эрдоган встретился с Путиным в Казахстане, где они провели переговоры о создании международного газового хаба, который, скорее всего, может быть расположен на границе Греции и Болгарии.

Российский диктатор ранее уже высказал идею о том, что объемы российского газа, которые не могут направлены в Европу после взрывов на газопроводах Северный поток-1 и2 (проектная мощность всех ниток — 110 млрд кубометров), могут быть перенаправлены через Турцию по газопроводам Турецкий поток (около 31,5 млрд кубометров в год) и Голубой поток (около 17 млрд кубометров в год).

Отметим также, что существует еще проект третьего газопровода из РФ в Турцию — Южный поток (около 63 млрд кубометров в год), спроектированный, но так и не построенный из-за противодействия ЕС в 2014 году после аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе.

Идею Путина поддержал и глава правления Газпрома Миллер, заявивший, что отремонтировать Северные потоки обойдется дороже, чем построить новые. Миллер взамен предложил построить новые магистрали через Черное море, создав хаб на границе Турции и ЕС. По словам Миллера, Турция ответила согласием.

Что не так с идеями Путина-Миллера?

Попытка РФ переориентировать газовые потоки на Турцию в принципе не имеет для России экономического смысла. Аргументы против такой идеи приводят российский Forbes и НВ Бизнес:

1. У РФ отсутствуют современные суда-трубоукладчики. После введения США санкций на достройку Северного потока-2 РФ смогла направить только два относительно современных трубоукладчика — Академик Черский и Фортуна. Но они работали в условиях мелководной Балтики, а в Черном море и глубины другие, и условия сложнее. Из-за санкционного режима западные компании не будут прокладывать газопровод, а новейший трубопрокладчик российского производства может появиться только через несколько лет.

2. Европейский союз уже четко заявил о курсе на снижение зависимости от российского газа. Это решение было принято после полномасштабного вторжения РФ и до новых предложений Путина.

3. Газотранспортная система Южной Европы слабо связана с системой Северной Европы, где сосредоточено основное потребление российского газа. Основой потребитель Южного газового коридора — Италия (в частности, из Северной Африки), но и она заинтересована в диверсификации поставок. Европа не заинтересована строить новые коннекторы между системами Юга и Севера — это дополнительные траты и неопределенная перспектива (см. пункт 2).

«Рассчитывать на строительство инфраструктуры под поставки газа из России было бы наивно, а в текущей конфигурации крупные поставки возможны только в Италию. Политически такой проект возможен только при урегулировании с Украиной, но тогда проще и быстрее будет разблокировать транзит через Польшу по газопроводу Ямал-Европа», — пишет по этому поводу Forbes.

В итоге прокладка нового газопровода обойдется РФ в миллиарды долларов (оценка стоимости СП-2 со всеми затратами могла составить до $30 млрд) и не принести никаких дивидендов.

Алиев передает привет Путину

Что еще хуже для РФ: о планах на транзит газа в Европу через Турцию еще до Путина заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. За пять лет он готов увеличить экспорт в Европу вдвое (с около 10 млрд кубометров до почти 20 млрд кубометров), причем на существующей ветке газопроводов TANAP-TAP даже не придется прокладывать новые трубы: проектные мощности газопроводов позволят увеличить прокачку за счет новых компрессоров.

А выиграет Эрдоган

Газовых хабов Европе хватает — цены для континента определяют на голландском TTF, не считая британского NBP. Нужен ли российский газ европейским потребителям, который будет доставлен через Южный коридор (упирается в Италию) или уж тем более — Траснбалканский (упирается в Украину) — не известно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признался, что идея газового хаба в Турции даже не обсуждалась с конечными потребителями.

Турция сможет получить свою выгоду — формально проданный в Южную Европу газ при такой схеме уже можно будет считать турецким.

Турция же сможет диктовать РФ и ценовую политику. После выхода из строя Северных потоков у России остается только два варианта транспортировки (без Турции): через Польшу и через Украину.

Но тут есть два «но»: работа газопровода Ямал-Европа зависит исключительно от политической воли Польши, по территории которой он проходит.

А транзит через Украину в итоге ограничил сам Газпром после вторжения — из-за чего его ждет новый международный арбитраж

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«Идея газового хаба в Турции — логичный элемент одного из сценариев альтернативной реальности, в котором Россия по-прежнему считается надежным поставщиком газа и может позволить себе сразу несколько многомиллиардных строек века, включая Силу Сибири-2, Турецкий поток-2, СПГ на Балтике, а европейские потребители будут рады профинансировать строительство новых трубопроводов в Южной Европе, чтобы забирать дополнительные объемы газа от турецкой границы», — независимый аналитик Елена Ананькина.

