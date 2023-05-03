Вместо гречки перед выборами. Эрдоган объявил об открытии крупного месторождения нефти мощностью до 100 тысяч баррелей в день 3 мая, 13:45 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura/File Photo)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии крупного месторождения нефти мощностью 100 тысяч баррелей в день, которое позволит стране удвоить добычу.

Об этом сообщает Hürriyet Daily News.



Эрдоган заявил, что еще пять-шесть лет назад добыча нефти в Турции составляла около 40 000 баррелей в сутки, сейчас она увеличилась вдвое и достигла 80 000 баррелей в сутки. Новое месторождение в горах Габар имеет мощность до 100 000 баррелей в сутки.

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Оно находится на глубине 2,6 км недалеко от города Джизре на юго-востоке страны — у границы с Сирией и Ираком. Там уже пробурили первую скважину и начали перерабатывать нефть.

Президент Турции также отметил, что этот запас нефти сам по себе обеспечит 10% ежедневное потребление Турции.

«Наша единственная цель — усилить вклад наших открытий и инвестиций в энергетическую независимость нашей страны. Потому что, как и оборонная промышленность, энергетическая независимость также является необходимым условием настоящей свободы страны и нации», — сказал Эрдоган.

В скором времени, 14 мая, в Турции состоятся очередные президентские выборы. Оппозиционный кандидат Кемаль Киличдароглу, по данным опросов, опережает действующего главу государства более чем на 10 процентных пунктов накануне выборов, а оппозиционный блок Альянс наций лидирует в парламентской гонке.

Эрдоган столкнулся с падением рейтингов на фоне кризиса стоимости жизни и разрушительных землетрясений, в результате которых погибли более 50 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что турецкая госкомпания Turkish Petroleum Corp. приступила к добыче природного газа на большом глубоководном месторождении Сакарья в Черном море.