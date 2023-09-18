Восточные сказки. Эрдоган зазывает Маска построить завод Tesla в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил CEO Tesla Илону Маску построить завод в Турции.
Как сообщает Reuters, Эрдоган процитировал Маска, заявившего, что многие турецкие поставщики уже работают с Tesla, и что Турция была одним из наиболее важных кандидатов на строительство ее следующего завода.
Эрдоган и Маск провели встречу в Нью-Йорке, куда турецкий лидер прибыл для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Эрдоган также заявил, что Турция открыта для сотрудничества в области искусственного интеллекта и Starlink.
Маск также собирается встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Калифорнии 18 сентября. Их переговоры будут посвящены технологиям искусственного интеллекта.
В августе Tesla выразила заинтересованность в строительстве завода в Индии, который будет производить недорогие электромобили.
В настоящее время Tesla имеет шесть заводов и строит седьмой в Мексике, что является частью стремления автопроизводителя расширить свое глобальное присутствие.
В мае Маск заявил, что Tesla, вероятно, выберет место для нового завода к концу этого года.