Хорошая новость для Европы. В Норвежском море открыли новое месторождение газа 19 января, 09:48 Газовая платформа в Норвежском море (Фото:Woldcam / Equinor)

Норвежская компания Equinor совместно с партнерами из Wintershall Dea и Petoro открыли крупное месторождение газа в Норвежском море.

Запасы газа на месторождении Obelix Upflank оцениваются в пределах от 2 до 11 млрд кубометров, сообщили в Equinor.

Открытие Obelix Upflank было сделано примерно в 23 километрах южнее подводной разработки Irpa, связанной с платформой Aastad Hansteen и в 350 километрах западнее города Саннесшеен, что позволит достаточно быстро ввести месторождение в эксплуатацию.

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«Открытие вблизи существующей инфраструктуры требует меньшего объема коммерческого развития и может быть быстро запущено с низкими выбросами CO2. Вместе с нашими партнерами мы рассмотрим возможность привязки этого открытия к Irpa, для которой мы недавно представили план разработки и эксплуатации», — отметила старший вице-президент Equinor по разведке и добыче на севере Грете Б. Хааланд.

Это первое открытие, сделанное на норвежском континентальном шельфе в 2023 году.

Ранее сообщалось о том, что Турция открыла новое месторождение газа в Черном море.