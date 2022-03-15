Equinor. Норвежский нефтегазовый гигант прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами 15 марта, 12:53 Цей матеріал також доступний українською Equinor больше не будет покупать российскую нефть (Фото:Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

Норвежская нефтегазовая компания Equinor прекращает торговлю российской нефтью.

«Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России», — сказано в заявлении компании.

«У Equinor есть определенные договорные обязательства, следующие из договоров, заключенных до вторжения. Сюда входят контракты, подписанные в январе этого года, согласно которым Equinor в марте получит четыре партии нефти. Две из них продаются клиентам в Азии. Третья — нафта, которая будет доставлена в хранилище Equinor. Четвертый сырьевой груз предназначен для нефтеперерабатывающего завода Монгстад в Норвегии», — уточнили в компании.

В Equinor добавили, что прием этих грузов осуществляется в полном соответствии с действующими санкциями, а сама компания продолжает работу по выходу из РФ, обеспечивая соблюдение всех применимых законов, включая санкции.

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Как сообщалось, в конце февраля совет директоров Equinor принял решение прекратить новые инвестиции в РФ и начать процесс выхода из российских совместных предприятий.

Внеоборотные активы компании в РФ к концу 2021 года составляли $1,2 млрд.

Equinor работает в России более 30 лет, имеет соглашение о сотрудничестве с Роснефтью, в рамках которого компании осваивают месторождения на участках в Восточной Сибири. Также в рамках соглашения о разделе продукции она входит в консорциум, разрабатывающий часть Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком автономном округе с долей в 30%.

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