Эпицентр придумал, что делать с купленной у ОККО нефтебазой

Группа компаний Эпицентр К, в последние два года активно развивающая аграрное направление бизнеса, намерена в 2018 году построить элеватор мощностью 100 тыс. тонн на территории нефтебазы, приобретенной у головной компании OKKO Group - концерна Галнафтогаз.

Об этом сообщила пресс-служба Эпицентра, передает агентство Интерфакс-Украина.

Отмечается, что данный комплекс нефтебазы владелец не использовал по назначению более 10 лет, его работу концерн возобновлять не планировал.

Концерн Галнафтогаз управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство - под брендом ОККО. Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов.

"На земельном участке площадью 6,6 га планируем уже в этом году возвести современный элеватор мощностью 100 тыс. тонн (хранение зерна). Также в этом году рассматривается возможность расширения Винницкого элеватора на 72 тыс. тонн, Закупнянского - на 66 тыс. тонн и строительство нового мощностью 120 тыс. тонн в пгт Вапнярка Винницкой области", - рассказали в Эпицентре.

При этом уточняется, что вопрос о торговле нефтепродуктами учредителями компании в настоящее время не изучается и не рассматривается.

Недавно Антимонопольный комитет Украины разрешил Эпицентру приобрести нефтебазу концерна Галнафтогаз.

Ранее генеральный директор Эпицентра Петр Михайлишин заявлял, что мажоритарные владельцы группы Александр и Галина Гереги за последние два года инвестировали в аграрный бизнес $150 млн.

Эпицентр - сеть строительных магазинов в Украине, основана в 2003 году. Эпицентр К оперирует сетью гипермаркетов, мажоритарным владельцами компании являются супруги Александр и Галина Гереги.

Согласно отчету АМКУ за 2017 год, доля сети строительных гипермаркетов Эпицентр на рынке Киева составила 53%.

Семья Герег начала строить аграрный бизнес еще в 2015 году. За последние три года им удалось сконцентрировать более 100 тыс. га в пяти регионах Украины.