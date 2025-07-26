Пожар в торговом центре Эпицентр в Каменском Днепропетровской области после удара РФ, 26 июля 2025 года (Фото: Эпицентр К/Facebook)

Торговый центр Эпицентр в Каменском Днепропетровской области был полностью уничтожен российскими ракетами. Об этом говорится в заявлении компании.

Компания отметила, что площадь торгового центра составляла более 11 000 кв. м.

«Это очередная ужасная потеря для нашей компании и еще один удар по гражданской инфраструктуре Украины», — отметили в Эпицентре.

Ни один из работников ТЦ не пострадал. Однако, как добавили в компании, люди потеряли рабочие места, а город — важный центр торговли.

В Эпицентре также пообещали возобновить работу в Каменском.

По данным компании, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину были полностью уничтожены семь Эпицентров в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне общей площадью более 125 600 кв. м.

Еще два ТЦ прекратили работали вследствие повреждений и близости к зонам боевых действий, а гипермаркет в Мелитополе оказался под российской оккупацией.

В марте 2025 года Эпицентр оценил свои убытки в результате российской агрессии в $1,02 млрд. Из них $751,4 млн — последствия полномасштабного вторжения РФ, еще $267,5 млн — утраченные активы после оккупации украинских территорий в 2014 году.

В ночь на 26 июля Россия запустила по Украине 208 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, а также 27 ракет. Силы обороны смогли сбить или подавить 200 воздушных целей.

Основным направлением удара была Днепропетровская область, где трое погибших и шестеро раненых.