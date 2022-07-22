Эпицентр закупит 10 реанимобилей в поддержку инициативы Первой леди 22 июля, 15:56 Новости компаний Эпицентр закупит 10 реанимобилей (Фото:Эпицентр)

Компания «Эпицентр К» первой из украинского бизнеса поддержала инициативу Первой леди страны Елены Зеленской и фандрейзинговой платформы UNITED24 по сбору средств на автомобили скорой помощи.

Как пояснили в пресс-службе сети «Эпицентр», компания перечислит средства через благотворительную платформу UNITED24 на счет Министерства здравоохранения, которое закупит 10 машин скорой помощи класса С для украинских медиков. Комплектация и оборудование этих авто позволяют оказывать экстренную неотложную помощь в сложных случаях. Кроме того, вскоре компания планирует начать масштабную акцию в торговой сети по закупке 55 реанимобилей и бронемашин для эвакуации раненых из зоны боевых действий.

Фото: Эпицентр

«В условиях полномасштабной военной агрессии, когда работники медицинской сферы ежедневно спасают жизнь украинских военных и мирных граждан, мы не можем оставаться в стороне и поддерживаем инициативу Первой леди по сбору донатов на машины скорой помощи. Мы выделяем средства на закупку десяти высококачественных реанимобилей, оснащенных оборудованием, необходимым для спасения жизней. Верим, что они помогут украинским медикам и позволят сохранить жизнь и здоровье наших граждан в это сверхсложное для страны время», — прокомментировала соучредитель группы компаний «Эпицентр К» Галина Герега.

По данным Министерства здравоохранения, с начала активной фазы российско-украинской войны было повреждено 68 автомобилей скорой помощи, а еще 241 — разбиты и потеряны в результате боевых действий. Вместе с разрушением больниц, дорог и мостов это привело к снижению возможностей системы экстренной медицинской помощи и сложностям с эвакуацией и транспортировкой пострадавших.

Фото: Эпицентр

Учитывая проблемы в медицинской сфере и потребности страны в условиях войны, компания начинает акцию в сети «Эпицентр» с целью закупки 55 автомобилей экстренной помощи и бронемашин для эвакуации раненых украинских военных и гражданских граждан из мест ведения боевых действий. «Эпицентр» будет отчислять на эти цели средства из каждой покупки, сделанной в сети торговых центров.

«Эпицентр» продолжает работать и активно помогать стране. В 2022 году группа компаний уже перечислила в бюджеты разного уровня более 2,6 млрд грн налогов и сборов, а общая сумма помощи с начала войны превысила 300 млн грн. В то же время «Эпицентр» непосредственно участвует в организации и обеспечении деятельности ряда гуманитарных хабов, поддерживающих украинцев, пострадавших в результате военных действий.

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