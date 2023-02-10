Алексей Чернышов: Наблюдательный совет Нафтогаза возглавил Энтони Марино 10 февраля, 19:00 Новости компаний Энтони Марино, Глава наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» (Фото:НАК «Нафтогаз Украины»)

Главой наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» избран Энтони Марино — специалист по разведке и добыче с более чем 38-летним опытом работы в нефтегазовой сфере.



Это решение было принято на заседании наблюдательного совета компании сегодня, 10 февраля 2023 года. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов на своей странице facebook.

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Энтони Марино также имеет широкий управленческий опыт. Он занимал должности исполнительного директора, президента и СЭО международной компании по разведке и добыче углеводородов с рыночной капитализацией $4 млрд Vermilion Energy.

«Уверен, что его многолетний опыт в сфере поможет нашей группе компаний достигать наилучших результатов. Возобновление работы наблюдательного совета Нафтогаза в то время, когда украинская энергетическая система преодолевает испытания через полномасштабную войну, чрезвычайно важно», — отметил Алексей Чернышов.

В настоящее время г-н Марино также является президентом и CEO новой энергетической компании Tenaz Energy. В течение 2002−2020 годов работал в наблюдательных советах и советах директоров 6 компаний и организаций.

Напоминаем, что 24 января 2023 года Правительство избрало наблюдательный совет Нафтогаза, который должен обеспечить прозрачность и контроль за работой компании.

Для справки

В соответствии с действующим уставом НАК «Нафтогаз Украины» персональный состав наблюдательного совета избирается общим собранием. Глава наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов избранного состава наблюдательного совета.