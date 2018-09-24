Энергкомпания Ахметова договорилась с несговорчивым кредитором

Компания ДТЭК Энерго, входящая в энергохолдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова, заключила соглашение с одним из кредиторов о долгосрочной реструктуризации обязательств.

Об этом говорится в сообщении энергохолдинга на ирландской фондовой площадке Euronext Dublin, передает Интерфакс-Украина.

"В конце марта 2017 года холдинговая структура DTEK Energy B.V. заключила соглашение с большинством держателей банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля… В настоящее время один из воздержавшихся тогда кредиторов согласился на реструктуризацию долга на подобных условиях", – указанно в сообщении.

ДТЭК Энерго при этом отмечает, что достигнутое соглашение снимает одну из последних преград на пути полной реструктуризации его финансовых обязательств.

ДТЭК Энерго - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерации и дистрибуции электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

ДТЭК Энерго закончил первое полугодие 2018 года с чистой прибылью 5,4 млрд грн. Доход за отчетный период составил 83,2 млрд грн, валовая прибыль - 9,5 млрд грн.

Энергохолдинг в конце 2016 года провел обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года. Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения.

Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,7% годовых. При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,7% годовых. Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

В конце марта 2017 года ДТЭК Энерго также достиг соглашения с держателями банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий. При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма: $60 млн будет выплачено в 2017 году, $40 млн - в 2018 году, $80 млн - в 2019-2022 годах. В 2023 году будет погашен остаток суммы и капитализированные проценты.

Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5%+EURIBOR/LIBOR. При этом в 2017 и в 2018 годах будет выплачиваться 51% начисленного ежемесячного процентного дохода, в 2019 году – 60%, в 2020 году – 70%, в 2021% - 79%, в 2020 году – 88%, в 2023 – 100%. Невыплаченные проценты будут капитализированы. Допускаются также непостоянные выплаты в счет погашения начисленных процентов при наличии избыточных средств.