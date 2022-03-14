Система работает стабильно. Специально экономить электроэнергию не нужно, это только ухудшит ситуацию — Галущенко
Система энергообеспечения Украины в целом работает стабильно (Фото:Pascal Rossignol/Reuters)
Украинская энергосистема работает стабильно, несмотря на прицельное разрушение врагом объектов энергетической инфраструктуры. Потребности специально сокращать потребление электроэнергии нет.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщили в министерстве.
«В зоне ведения активных боевых действий очень большое количество повреждений. Мы работаем над восстановлением электроснабжения. Но, к сожалению, нам удается восстанавливать не так быстро, как происходят повреждения и разрушения», — отметил министр.
На 13 марта без электроснабжения осталось 979,5 тыс. домохозяйств, полностью отключен Мариуполь.
«Но если мы говорим о системе энергообеспечения страны в целом, она стабильна. Напомню, что с первого дня войны наша система работает в изолированном режиме. Производство электроэнергии соответствует потреблению. У нас есть соответствующие резервы в случае необходимости», — подчеркнул Галущенко.
В настоящее время максимально потребляемая мощность составляет около 14,5−15 тыс. МВт.
«При обычных условиях при такой погоде этот пик был бы выше 20 тыс. МВт», — добавил министр.
Галущенко назвал фейками призывы к экономии энергопотребления, распространявшиеся в сети агрессором.
«Это была попытка благодаря информационному терроризму поколебать нашу энергосистему. Ведь если происходит резкое уменьшение потребления, трудно обеспечить соответствующую частоту в энергосистеме — 50 Гц», — объяснил он.
Он также призвал всех украинцев, у которых есть такая возможность, вовремя оплатить коммунальные услуги, чтобы поддержать способность предприятий энергетического сектора и в дальнейшем обеспечивать стабильное энергоснабжение.
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