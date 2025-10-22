Для самой скандальной стройки Украины. Энергоатом заказал гусеничный кран за 80 миллионов — фото
ХАЭС (Фото: RLuts via Wikipedia)
НАЭК Энергоатом заключила договор на поставку гусеничного крана XCMG XLC350 стоимостью 79,65 млн грн для работ на Хмельницкой АЭС.
Победителем тендера стало ООО с ИИ Юромаш, которое должно передать кран заказчику до лета 2026 года, сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в Prozorro.
Стоимость сделки также включает монтаж, настройку, сертификацию, получение разрешений, первичный техосмотр, запчасти, инструменты и принадлежности на год, но не менее 3 200 машино-часов, ввод в эксплуатацию и обучение персонала. Оплата предусмотрена через полгода после поставки, гарантия на кран будет составлять 2 года.
Кран XLC350 имеет грузоподъемность 350 тонн, дизельный двигатель мощностью 247 кВт, основную решетчатую стрелу 60 м, удлинитель с переменным вылетом 64 м и вылет общей стрелы 24 м. Максимальная высота подъема по крюку — до 116 м. Модель применяется в энергетике, металлургии, химической промышленности, строительстве мостов и метро.
Отмечается, что анонимные участники просили продлить срок поставки с конца 2025 года на полгода и предусмотреть аванс 30%. Заказчик согласовал продление сроков, но предусмотреть аванс отказался.
Хмельницкая АЭС расположена на западе Украины на границе трех областей: Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. Ее начали строить в 1981 году, и сейчас она имеет два реактора. Первый был запущен в 1987 году, второй — в 2004-м. Оба энергоблока имеют реакторы типа ВВЭР-1000, суммарная мощность — 2000 МВт.
По проекту станция должна была быть четырехблочной, но третий и четвертый энергоблоки построили лишь частично. Энергоатом хочет завершить строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 и построить два более мощных энергоблока по американской технологии AP1000, которые смогут выдавать до 1200 МВт. Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она станет крупнейшей в Европе.
Сейчас на Хмельницкой АЭС работают два энергоблока номинальной мощностью 1000 МВт каждый. Энергоблок № 3 ХАЭС начали строить в сентябре 1985 года, № 4 — в июне 1986-го. Оба блока запроектированы на мощность 1000 МВт, с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Несмотря на строительную готовность 3-го блока на 75% и 4-го — на 28%, в 1990 году из-за моратория на строительство новых АЭС проект приостановили.
В 2023 году сообщалось, что Украина покупает у Болгарии два ядерных реактора для Хмельницкой АЭС. Планировалось, что установка двух реакторов добавит энергосистеме Украины почти 2200 МВт.
В сентябре 2024 года Болгария продолжила переговоры о продаже Украине российских ядерных реакторов.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что Евросоюз не будет финансировать достройку энергоблоков ХАЭС, поскольку соответствующий законопроект разрабатывался без консультаций с ЕС.
Кабинет министров одобрил скандальный законопроект в апреле 2024 года.
Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что достроить третий энергоблок ХАЭС возможно за три года. Он пояснил, что при достройке АЭС речь идет о кредитных средствах.
Народный депутат Украины, член комитета по вопросам энергетики Инна Совсун заявляла, что предложение о достройке энергоблоков на ХАЭС является неадекватным.
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял, что деньги, выделенные на достройку энергоблоков на ХАЭС, будут «закопаны просто так, без перспектив».
Николай Штейнберг, бывший главный инженер ЧАЭС после аварии, бывший председатель Госкомитета по ядерной безопасности и заместитель министра энергетики, заявил, что попытки возобновить строительство энергоблоков — в основном болтовня и самореклама.
Лана Зеркаль, экс-советник министра энергетики, чрезвычайный и полномочный посол, назвала идею достройки энергоблоков «сказочкой».
Законопроект о достройке энергоблоков № 3 и № 4 ХАЭС несколько раз пытались поставить на голосование, но впоследствии снимали с повестки дня. В июле антикоррупционное управление Верховной Рады выявило коррупционные риски в законопроекте.
4 февраля 2025 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поддержал украинскую стратегию достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС.
5 февраля 2025 года Зеленский публично поддержал самое скандальное строительство Украины.
13 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 11392 о приобретении оборудования, необходимого для достройки двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.
15 марта 2025 года Закон Украины «О приобретении оборудования, необходимого для строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции» № 4231-ІХ от 11 февраля 2025 года обнародован на сайте Верховной Рады.
В соответствии с Законом Украины «О приобретении оборудования, необходимого для строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции» № 4231-ІХ от 11 февраля 2025 года, НАЭК «Энергоатом» предоставляется разрешение на заключение договора с государственной энергетической компанией Республики Болгария «Национална Электрическа Компания ЕАД« («Natsionalna Elektricheska Kompania EAD»), предметом которого станет приобретение оборудования (корпуса ядерных реакторов, комплектующие к ним, другое родственное оборудование), необходимого для будущего строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.
Стоимость такого приобретения в законе не указывается, документ согласовывает только покупку реакторов, что ограничивает стоимость проекта пока что $600 млн, а правительство подготовит новый проект закона о достройке ХАЭС, к которому должно предоставить обновленное технико-экономическое обоснование и информацию об источниках финансирования всего проекта.
Согласно утвержденному распоряжением Кабмина от 26 июля 2018 года № 579-р ТЭО строительства ХАЭС-3,4, его общая сметная стоимость в ценах на 5 мая 2017 года, в том числе строительные работы, оборудование, мебель и инвентарь, остальные расходы, составляет 72,34 млрд грн. Кроме того, стоимость первой загрузки ядерного топлива составляет 4,47 млрд грн.
По состоянию на 15 апреля 2025 года Болгария решила увеличить сумму соглашения.
Вице-премьер-министр Болгарии Атанас Зафиров заявил, что Болгария не будет продавать Украине два корпуса ядерных реакторов ВВЭР-1000, по которым велись переговоры.