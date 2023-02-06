Ждали 11 лет. Верховная Рада решила судьбу Энергоатома 6 февраля, 18:50 Здание Энергоатома (Фото:ГП НАЭК Энергоатом)

Верховная Рада 6 февраля во втором чтении приняла закон о корпоратизации НАЭК Энергоатом.

За законопроект № 8067 проголосовал 241 народный депутат, свидетельствуют данные официального портала Верховной Рады.

Закон определяет процедуру образования и порядок формирования уставного капитала и функционирования акционерного общества НАЭК Энергоатом, 100% акций которого принадлежат государству.

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Вопрос корпоратизации Энергоатома находился в повестке дня с 2012 года, уточнили в Комитете ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

«Корпоратизация не меняет собственника, Энергоатом остается в 100% государственной собственности, органом управления им является Кабинет министров Украины. Приобретенные государством в результате образования АО акции не подлежат приватизации, а также предусматривается запрет разделения пакета акций, принадлежащих государству», — пояснили в Комитете.

Там добавили, что корпоратизация меняет устаревшую организационно-правовую форму, которым является государственное унитарное предприятие, на более современную и стабильную юридическую форму, понятную партнерам Энергоатома.

Корпоратизация сокращает административные функции субъектов собственности, создается новая, прозрачная и публично подотчетная структура управления.

С корпоративным управлением повышается эффективность деятельности предприятия, так как появится возможность быстрого и качественного реагирования на запросы участников рынка.

«Организация эффективного корпоративного управления государственными компаниями является одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС. которые были анонсированы недавно», — говорится в сообщении профильного комитета Рады.

Корпоратизацию Энергоатома поддержали Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Среди экономических и юридических выгод принятый закон, как отметили в парламентском комитете, содержит следующие:

— рост капитализации, устанавливается справедливая цена активов госкомпании;

— Энергоатом как АО может создавать дочерние предприятия для реализации новых проектов;

— АО может привлекать кредиты без государственных гарантий и т. п.

Ранее в Украине были корпоратизированы такие компании, как: ЧАО НЭК Укрэнерго, АО Укрпочта, ЧАО Укргидроэнерго, АО Укрзализныця.