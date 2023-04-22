Энергоатом договорился с американской компанией о строительстве 20 атомных энергоблоков в Украине 22 апреля, 06:06 Здание Энергоатома (Фото:ГП НАЭК Энергоатом)

Государственное предприятие НАЭК Энергоатом заключило соглашение с американской компанией Holtec International о строительстве в Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160. Это легководный реактор под давлением мощностью 160 МВт, использующий в качестве топлива низкообогащенный уран.



Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.



Отмечается, что 21 апреля президент Энергоатома Петр Котин и президент и исполнительный директор компании Holtec International Крис Сингх подписали соглашение о сотрудничестве по развертыванию малых модульных реакторов.

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Котин подписал договор в Киеве, а Сингх – в Камдене, штат Нью-Джерси, США. На церемонии также присутствовали министр энергетики Украины Герман Галущенко и вице-президент Holtec International по деятельности в Украине Риаз Аван.

В Энергоатоме рассказали, что соглашение предусматривает строительство в Украине до 20 реакторов SMR-160, реализацию первого пилотного проекта и выход на минимальную регулируемую мощность реактора и подключение к сети до марта 2029 года.

Отмечается, что строительство малых модульных реакторов будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и поможет заменить разрушенные в результате российских атак теплоэнергетические мощности.