Не забыли про ЗАЭС. Энергоатом договорился о сделке с одной из крупнейших урановых компаний мира 9 февраля, 11:44 Контракт подлежит доработке в первом квартале 2023 года (Фото:Cameco Connects via Facebook)

НАЭК Энергоатом договорился о сделке с канадской урановой компанией Cameco. Условия соглашения еще будут дорабатываться, сделка включает Запорожскую АЭС.

НАЭК Энергоатом и крупная урановая компания Cameco достигли соглашения о коммерческих условиях крупного контракта на поставку достаточных объемов природного гексафторида урана или UF6 для полного удовлетворения потребностей Украины в ядерном топливе до 2035 года.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Cameco.

В компании добавили, что ключевые коммерческие условия, такие как механизм ценообразования, объем и срок, согласованы, но контракт подлежит доработке, которая ожидается в первом квартале 2023 года.

«Развитие кооперации компаний в сфере производства и поставок ядерных материалов и ядерного топлива — одно из важнейших условий дальнейшего безопасного функционирования нашей отечественной атомной энергетики», — отметил президент Энергоатома Петр Котин.

В Cameco отмечают, что контракт с Энергоатомом может стать самым крупным контрактом на поставку в истории канадской компании.

12-летнее соглашение будет действовать с 2024 по 2035 год, и все поставки будут осуществляться в форме UF6. Отмечается, что контракт будет достаточно гибким, с учетом нынешних обстоятельств в Украине.

В рамках соглашения канадская Cameco поставит 100% потребностей Энергоатома в UF6 (включая уран и услуги по конверсии) для девяти ядерных реакторов на Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС в течение всего срока действия контракта.

Суммарная потребность этих АЭС в течение срока действия контракта составляет примерно 15,3 млн кг урана в виде UF6.

Контракт также будет содержать опцион для Cameco на поставку до 100% топлива для шести реакторов Запорожской АЭС, которая в настоящее время находится под оккупацией России.

Если этот вариант будет реализован в 2024 году, Запорожской АЭС понадобиться примерно 10,4 млн кг урана в виде UF6.

Как сообщалось, НАЭК Энергоатом оценивает убытки, нанесенные Запорожской атомной станции за время российской оккупации приблизительно в 40 млрд грн.