Украина может полностью обновить свою энергетическую инфраструктуру. Как нам помогут технологии? Интервью с Михаилом Бубновым 11 апреля, 11:47 Позиция Шнейдер Электрик Украина

Генеральный директор Шнейдер Электрик Украина, крупнейшей элетротехнической компании, уже 29 лет работающей на рынке Украины, рассказал о главных вызовах, которые стоят перед компанией на пути к трансформации энергетической системы Украины.

Вопросы электроэнергии и тепла возникли перед Украиной еще осенью, когда впервые начались массовые ракетные удары по критической инфраструктуре. В конце концов, этот период наша страна, хоть и не без проблем, но прошла.

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В данном интервью Михаил Бубнов, гендиректор компании Шнейдер Электрик Украина, рассказал о том, как компания адаптировалась к новым условиям, будущей трансформации украинской энергетической системы, бесплатное обучение специалистов, а также о нашем скрытом козыре в виде зеленой энергетики.

Михаил Бубнов — Генеральный директор компании Шнейдер Электрик Украина. Имеет многолетний опыт работы в сфере автоматизации и энергоменеджмента и глубокие знания по интеграции эффективных решений в этой области. Недавно возглавил департаменты продукции для энергетики в Польше, Чехии и Словакии.

Фото: Михаил Бубнов, гендиректор компании Шнейдер Электрик Украина

Как компания помогала Украине пережить зиму и во время войны в целом?

Зима для нас началась не внезапно. Все мы, как обычные граждане, так и власть с бизнесами, понимали, что перед нами встанут сразу несколько проблем, главными из которых будут отопление и электроснабжение. Мы сделали все, чтобы разрушенная инфраструктура была восстановлена в кратчайшие сроки, с помощью нашего оборудования и специалистов. Мы передали украинским операторам электросетей ряд устройств среднего и низкого напряжения на сумму четыре миллиона евро. Наши сервисные бригады, наши партнеры все были готовы к обеспечению стабильной работы электроснабжения.

После деоккупации территорий мы были ориентированы на восстановление инфраструктуры — передавали свое оборудование ДТЭК. Совместными усилиями вернули свет для более чем 1,5 миллиона украинцев в 1300 украинских городах. Также мы активно поддерживали благотворительные фонды и организации, помогали эвакуировать людей, организовали всестороннюю поддержку собственных работников.

Происходящее сейчас — это для нас не бизнес. Бизнес — это вопрос денег. Главный приоритет действий, которые мы для себя избрали, это спасение людей и украинской энергосистемы.

Фото: Шнейдер Электрик Украина

Была ли помощь от иностранных коллег?

В головном офисе Schneider Electric было принято решение о помощи Украине еще в марте прошлого года. Компания помогала не только сотрудникам, но и различным организациям типа Красного Креста.

Но, конечно, помогали и сотрудникам. Прежде всего, это помощь с эвакуацией, расселением, денежная помощь людям, которые были вынуждены выехать за границу, а также членам их семей, оставшимся в Украине.

Мы организовали специальный внутренний благотворительный фонд Tomorrow Rising Fund. Туда задонатила как сама корпорация, так и все желающие сотрудники Schneider Electric. Это больше 7 тысяч сотрудников. В конце концов этот фонд теперь помогает не только Украине — например, через него компания помогала пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

Фото: Шнейдер Электрик Украина

Есть ли возможность обновить энергоинфраструктуру?

Нынешняя энергоинфраструктура Украины должна быть обновлена. Сейчас генерация электроэнергии в нашей стране очень централизована, и проблемы этого подхода мы частично могли увидеть зимой. Нам необходимо внедрять новые технологии, которые позволят существенно улучшить эту ситуацию. И не просто восстанавливать, используя устаревшие подходы, а строить новое на инновационных решениях, чтобы все электрораспределительные системы были цифровыми.

Чтобы это сделать, мы сделали бесплатную образовательную программу для подготовки специалистов будущего, которая поможет научить новых, и повысить квалификацию существующих специалистов, чтобы они были готовы работать с инновациями в энергетической сфере.

Сейчас внутри компании мы уже общаемся не только по поводу восстановления — мы говорим о развитии новой Украины. Мы всю свою историю стремились к независимости, и в идеале это стремление может реализовываться благодаря инновациям в области энергетики в частности.

Фото: Михаил Бубнов, гендиректор компании Шнейдер Электрик Украина

Как вы видите развитие рынка энергетики в Украине после войны?

Сейчас наши электросети имеют большие генераторы и системы передачи и распределения. Для дальнейшего развития необходимо, чтобы страна изменила свой подход к этому вопросу, внедряла международные стандарты. Наши сети сейчас банально не приспособлены к новым технологиям, таким как массовое внедрение зеленой энергетики. Но с этим можно работать.

Нужно сделать все, что возможно, чтобы электричество было бесперебойным и доступным. Это поможет всем как промышленности, так и обычным людям. Нам следует жить за деньги, которые мы будем зарабатывать как страна. Поэтому обеспечение надежного электроснабжения — это наша ответственность, и мы над этим работаем.

Самое простое, что можно сделать при создании плана восстановления определенной инфраструктуры, создать его на основе цифрового оборудования и решений, которые уже используются в развитых странах. Обычный пример — если у вас пропал свет, к вашему трансформатору должны приехать люди, чтобы возобновить его работу. Этот процесс можно облегчить, сделать дистанционным. Например, если какой-то трансформатор отключается, компьютер показывает, что произошло, почему он отключился, есть ли возможность его включить. И решить эту проблему нажав одну кнопку.

Фото: Шнейдер Электрик Украина

Есть ли возможность в будущем полностью или хотя бы частично снабжать страну зеленой энергетикой?

До полномасштабного вторжения зеленая энергетика в Украине развивалась достаточно активно, это и солнечные и ветровые электростанции. Кстати, благодаря оборудованию Schneider Electric зеленую энергетику очень легко интегрировать в электросеть страны.

Однако, стоит понимать, что по состоянию на сегодняшний день это скорее дорогая игрушка, но перспектива развития зеленой энергии есть, и она велика. Если мы будем понемногу переходить с угля и газа на зеленую энергетику, нам следует обратить внимание на опять же немного другой подход. Вместо огромных полей с солнечными панелями можно строить распределенную систему электроэнергии, сделать открытый рынок, чтобы люди могли не только потреблять, но и продавать избыток электроэнергии, который они могли бы выработать в собственном домохозяйстве, например, из солнечных панелей.

Сейчас это очень сложно с точки зрения разрешений, технологий и старых подходов, которые преобладают сегодня. Поставить солнечные панели только для своего потребления без вопросов, однако, если вы хотите установить оборудование, чтобы оно генерировало энергию также для сети — уже сложнее. Открытый рынок — это не только энергонезависимость, но и возможность зарабатывать на этом.

Фото: Шнейдер Электрик Украина

Осенью в Украине было принято решение развивать сеть скоростных зарядных станций для электромобилей. Будет ли компания участвовать в этом?

Конечно, электроавтомобили — это очень важная сфера развития. Мы уже работаем с несколькими сетями типа YASNO, ТОКА, которым мы поставляем электрозарядные станции до 30 кВт. Идея зарядной станции — это не только зарядка электромобиля, но и безопасная работа инфраструктуры. Отмечу, что вместе со станцией мы можем предложить решение, позволяющее использовать имеющуюся свободную мощность для зарядки электромобилей, без влияния на комфорт пользования основным потребителям электроэнергии.

Есть также мощные быстрозарядные станции — 50, 100, 150, даже 350 кВт, которые заряжают электромобиль за 20 минут. Такие станции мы сейчас также готовим к поставкам, но главное, что мы поставляем не только саму станцию, но и подходящие к ней инфраструктуру и ПО. Собственная сервисная служба обеспечит регламентные работы по обслуживанию оборудования и гарантийную и послегарантийную поддержку. Остановив свой выбор на Шнейдер Электрик — тем самым вы выбираете надежного, современного качественного партнера на годы.

Фото: Шнейдер Электрик Украина

Как Вы видите решение для построения защищенной системы электропередачи в Украине?

На мой взгляд, идеальным решением являются подземные подстанции вместо огромных трансформаторов на открытом пространстве. Это та же комната с оборудованием, просто она находится не в отдельном помещении, например, во дворе многоэтажки, а под землей.

В Европе их устанавливают в первую очередь по эстетическим соображениям, укрывая их под домами, торговыми центрами, зонами отдыха граждан. У нас это решение будет еще и идеальной защитой от возможных ударов по инфраструктуре. Готовые решения по защите украинских сетей электроснабжения у нас уже есть. Более того, могу сказать, что такие проекты на базе нашего оборудования уже существуют в мире. Такие станции есть в Сингапуре, Сиднее в Австралии, в США в Калифорнии такую станцию разместили под городским парком Теодора Рузвельта.

Как вы помогаете клиентам модернизировать свои производства?

Наши технологии помогают в мониторинге электропитания. Данные инновации можно реализовать, как на больших производствах, так и с домашними гаджетами, чтобы можно было отследить сколько электроэнергии потребляет, например, роутер или бойлер.

Фото: Шнейдер Электрик Украина

Это помогает лучше понимать, на что именно тратится больше электроэнергии и планировать, сколько ее необходимо для обеспечения работы предприятия и по каким тарифам будет рассчитываться ее стоимость, ведь это тоже зависит от потребленного количества. Все это сейчас можно делать гораздо проще, чем раньше.

Сейчас технологии с точки зрения наших клиентов настолько просты, что мы можем просто дать им инструменты, которые они сами могут установить без специальных знаний. На больших предприятиях для этого требуется специальная цифровая инфраструктура, программное обеспечение и т. д.

Вас избрали в Совет директоров American Chamber of Commerce in Ukraine. Расскажите больше об этом?

Это работа на общественных началах, ведь важно общаться от имени бизнеса с государством. Основа цель для меня — помочь внедрению технологий в Украине. Сейчас нам очень нужно лоббирование идеи инноваций. Уже сегодня нужно работать на будущее нашей страны, причем делать это очень прозрачно; это наша и моя личная ответственность как гражданина.

Фото: Шнейдер Электрик Украина

Украина — это страна, которая борется за свое будущее на фронте; но дома все должно сиять. Это важно для нас, для людей, для бизнесов — экономика должна работать эффективно. Я хочу изо всех сил отстаивать прозрачность нашей экономики, чтобы просьбы бизнес-сообщества были услышаны государством. Мы готовы быть провайдерами тех решений, которые уже показали себя в США, Европе, Южной Корее, Тайване, Сингапуре. American Chamber of Commerce in Ukraine поможет бизнесам развиваться в Украине с применением лучших международных практик.

Как повлиял 2022 год лично на Вас, изменилось ли Ваше мировоззрение, приоритеты, ценности?

Конечно, времена непростые, но жаловаться я не хочу. Возросла ответственность — теперь я отвечаю не только за компанию, не только за сотрудников и партнеров — теперь каждый из нас отвечает еще и за наше государство. Я думаю, каждый из нас чувствует это единство, потому что мы и есть государство.

Фото: Михаил Бубнов, гендиректор компании Шнейдер Электрик Украина

Мне кажется, что за это время мы все гораздо лучше стали понимать человеческие ценности, сейчас исчезает понятие «моя хата скраю». Жизнь стала более черно-белой — мы видим, где зло, где добро. Наша ответственность требовать позитивных изменений в Украине, никто кроме нас этого не сделает.

Я много путешествовал, однако могу сказать, что лучшей страны, чем Украина, я не видел. У нас есть все: горы, моря, степи, сельское хозяйство, технологии, люди… Надо, чтобы каждый из нас чувствовал ответственность за нашу Украину, за то, что хорошо всем нам.

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