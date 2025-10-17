Об этом глава Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил в Telegram.

«Раньше у них (россиян — ред.) была цель — дойти до Киева за три дня и захватить всю Украину. Потом они начали использовать тактику „выжженной земли“ на фронте. А теперь — делают это с энергетикой. На каждый из энергообъектов сейчас осуществляются массированные атаки. Ежедневно большая масса дронов и ракет пытаются стереть их с лица земли», — отметил глава компании.

Реклама

«Мы, благодаря нашим европейским партнерам, накопили очень значительный запас оборудования. У нас есть механизмы и специалисты, есть опыт, который позволяет быстро осуществлять восстановительные работы. Но без помощи партнеров — это было бы очень трудно», — подчеркнул глава Правления НЭК Укрэнерго.

Учитывая же реалии сегодняшнего дня, глава Укрэнерго в очередной раз призвал промышленность и бизнес воспользоваться возможностью обезопасить себя от обесточивания, одновременно поддержав энергосистему.

«Я думаю, ситуация с тем, что света не будет, она маловероятна. Но все энергетики делают свою работу для того, чтобы свет был всегда, а не по такому тяжелому графику», — сказал он, передает РБК-Украина.

«На сегодня — высоковольтная сеть Укрэнерго полностью готова к передаче зимних объемов электроэнергии. Если бы не российские обстрелы — мы могли бы сказать, что никаких трудностей во время отопительного сезона не ожидаем. К сожалению, удары врага по энергообъектам продолжаются. Россия снова атакует как генерацию, так и наши подстанции. В этом контексте — очень важен откровенный диалог с бизнесом и промышленностью. В частности, по привлечению установленных частными владельцами резервных установок питания к работе на рынке электроэнергии. Это важно для ускорения построения системы распределенной генерации, что является одним из основных факторов нашей энергетической устойчивости», — сообщил Зайченко в Telegram по результатам встречи с представителями Федерации работодателей Украины.

По данным компаний, производящих электроэнергию на газотурбинных и газопоршневых установках, прирост только этого вида генерации в Украине в этом году, по состоянию на октябрь, составил 270%. Что касается установок хранения энергии — рост их объема также является ощутимым. Очень важную роль в этом сыграли информационно-разъяснительная работа с бизнесом (в частности — Федерацией работодателей) и спецаукционы Укрэнерго на долгосрочное предоставление вспомогательных услуг.

Относительно перспектив поставок электроэнергии в отопительный сезон — максимальная мощность импорта в октябре, по сравнению с предыдущими месяцами, уже выросла — и на максимуме достигает 2,1 ГВт. Для увеличения технических возможностей поставки электроэнергии — происходит необходимая работа в рамках Региона расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR).

Инфографика: NV

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 октября во время ночного удара по Украине армия РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру страны.

Столица осталась частично без света и воды, была нарушена работа метро. Есть пострадавшие.

В Сумской области ввели графики аварийных отключений света.

В Запорожье в результате атаки РФ повреждены объекты газовой инфраструктуры.

Кроме того, Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетики.

Всего по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 10 октября Россия запустила по энергетике Украины более 450 дронов и 30 ракет. Отключения света начались в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

Кроме того, по информации Bloomberg, Россия разрушила 60% добычи газа в Украине.

Ночью 16 октября Россия осуществила новую комбинированную атаку на энергетику с применением 357 средств воздушного нападения. ПВО Украины сбила и обезвредила 288 целей. Воздушные силы ВСУ сообщили, что основными целями были объекты в Полтавской и Харьковской областях.

Укрэнерго вводила аварийные отключения света в Киеве и 10 областях Украины в связи с последствиями российских ударов по энергетике.