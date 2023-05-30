США и Австралия будут добывать критические ископаемые в Украине 30 мая, 12:58 Позиция загрузка железной руды (Фото:депозитфото)

Активизация сотрудничества между Австралией и США в области полезных ископаемых, климата и чистой энергии, открывает новые возможности для Украины.

О том, что между Австралией и США достигнуто соглашение в области полезных ископаемых, климата и чистой энергии, на прошлой неделе сообщило агентство Reuters и ряд других западных СМИ.

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Это соглашение, среди прочего, предусматривает, что австралийские поставщики полезных ископаемых и производители оборудования для возобновляемых источников энергии будут рассматриваться Соединенными Штатами как внутренние поставщики и получат налоговые преференции.

Она позволит двум странам эффективно сотрудничать в области добычи и переработки критических ископаемых по всему миру.

Учитывая то, что во время встречи 20 мая президент США Джо Байден и премьер Австралии Энтони Албаниз в очередной раз подчеркивали дальнейшую поддержку Украины, это позволяет рассчитывать на будущие существенные инвестиции в горнодобывающий сектор Украины.

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О серьезности намерений сотрудничества между США и Австралией свидетельствует также то, что 10 мая американский и австралийский производители лития Livent и Allkem объявили о слиянии в одну компанию стоимостью $10,6 млрд. В планах компаний — стать третьим в мире гигантом производителем металла, используемого для изготовления аккумуляторов для электромобилей.

Недавно глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах отмечал, что на территории нашей страны сосредоточены залежи 22 из 34 полезных ископаемых, которые входят в перечень критических для Евросоюза. Ряд этих ископаемых входит и в соответствующий перечень США.

В Украине также уже присутствует ряд австралийских компаний, которые занимаются добычей и переработкой полезных ископаемых. Это, в частности, European Lithium, которая в ноябре 2021 года приобрела украинскую компанию с месторождениями лития и VOLT, которая также в 2021 году приобрела предприятие по добыче и переработке графита.