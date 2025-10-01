Последняя газовая надежда Кремля. Россия увеличит поставки СПГ из Арктики и Сахалина ближайшему союзнику

Поставки российского газа с проекта Арктик СПГ-2 в Китай будут расти (Фото: thebarentsobserver.com)

Россия, ранее договорившаяся с Китаем об увеличении поставок газа по газопроводам , планирует наращивать поставки в КНР и сжиженного газа, особенно с проектов Арктик СПГ-2 и Сахалин 2.

«Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет. Поэтому перспективы сотрудничества в энергетической сфере у России с Индией и Китаем очень хорошие», — заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, сообщает Интерфакс.

По словам Цивилева, также проведена большая работа для перехода на взаиморасчеты между странами в национальных валютах.

«Это динамичный процесс, постоянно идет увеличение в сторону платежей в нацвалютах. Например, Газпром сейчас получает оплату за газ в пропорции 50 на 50 — в рублях и юанях», — добавил он.

Цивилев также сообщил, что Индия, несмотря на то, что США ввели дополнительную пошлину на ее товары из-за покупки российской нефти, от нее не отказалась. «Обсуждается перспектива использования Севморпути для поставок энергоресурсов (нефти, угля, СПГ) в Индию. Напомню также, что Россия участвует в строительстве крупнейшей индийской АЭС Куданкулам и планирует новые проекты в области мирного атома», — заметил он.

Как сообщалось, крупнейший в России производитель сжиженного природного газа Новатэк подтвердил поставку в Китай первой партии СПГ из подсанкционного проекта Арктик СПГ-2.