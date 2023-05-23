Готовимся к зиме с мая. Кабмин определил, сколько газа должна накопить Украина до октября 23 мая, 13:45 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Украина к началу отопительного сезона должна накопить в ПХГ более 14 млрд газа.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Антикризисного энергетического штаба.

«Определили, что на начало осенне-зимнего периода запас газа в хранилищах должен составлять более 14 млрд кубических метров. Наша стратегическая цель — минимизировать импорт газа в Украину за счет увеличения собственной газодобычи», — заявил премьер.

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Кроме того, штаб обсудил и ситуацию в электроэнергетике.

«Дано поручение увеличить возможности экспорта-импорта электроэнергии из ЕС. Со всеми присутствующими энергетическими предприятиями согласовали план восстановления к началу отопительного сезона 1710 МВт генерирующих мощностей», — добавил Шмыгаль.

В свою очередь, в Минэнерго сообщили, что запасы газа на данный момент составляют более 9,3 миллиарда кубометров.

Ранее глава НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов сообщал, что в базовом сценарии умеренно холодной зимы — такой, которая была на протяжении последних лет — при наличии 18−18,5 млрд кубометров Украина сможет обойтись без импорта газа.

На 15 октября в Нафтогазе планируют накопить в ПХГ не менее 15 млрд кубометров газа.

