Правительство подготовилось. Шольц пообещал гражданам государственную защиту в условиях энергокризиса

14 августа, 06:51
Олаф Шольц (Фото:Uwe Anspach/REUTERS)

Олаф Шольц (Фото:Uwe Anspach/REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что граждане страны получат помощь в условиях роста цен на тепло и энергию. По его словам, правительство подготовилось к этому.

Об этом канцлер заявил в подкасте Kanzler Kompakt.

"Мы знаем, что этот год принесет большие вызовы. Вызовы, являющиеся результатом войны, которую Россия развязала против Украины. Вызовы, существующие для энергетической безопасности нашей страны. И, конечно, вызовы, связанные с ростом цен», – сказал Шольц.

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Он заверил, что правительство подготовилось, чтобы страна могла это пережить и оставаться сплоченной. В частности, канцлер упомянул о строительстве терминалов для сжиженного газа, перезапуске выведенных из эксплуатации угольных электростанций. По его словам, также рассматривается вопрос целесообразности продления на время работы трех АЭС, которые ранее планировалось вывести из эксплуатации.

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Шольц отметил, что для помощи населению правительство запустило два больших пакета помощи на 30 миллиардов евро.

Накануне юрист, дипломат и советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль рассказала, что в Европе готовятся к полному перекрытию поставок газа Россией.

Россия уже существенно уменьшила прокачку газа по Газотранспортной системе (ГТС) Украины, нестабильно заполняет газопровод Северный поток-1 и другие маршруты, разрывает действующие контракты на поставку газа в страны ЕС. Все вместе – это фактически поставило крест на имидже Газпрома как надежного поставщика газа. Зима 22/23 лет дает Путину, скорее всего, последний шанс использовать газовую зависимость ЕС в борьбе с Западом и войне с Украиной.

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Еще в январе 2022 года издание The Economist писало, что, если Россия решится полностью перекрыть поставки газа в Европу, наибольший ущерб терпит она сама. По его данным, в краткосрочной перспективе Европа столкнется с финансовыми и логистическими трудностями, но в долгосрочной перспективе Россия пострадает сильнее, поскольку Газпрому станет трудно заключать любые долгосрочные контракты в Европе после демонстрации такой агрессивной ненадежности.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Газ Газпром Германия Северный поток Война в Украине Россия-Германия Олаф Шольц Война России против Украины

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