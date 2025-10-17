Украина готова работать над тем, чтобы обезопасить Словакию от любых рисков поставок энергоносителей и создать новый региональный энергетический хаб.

«Учитывая стратегию ЕС по диверсификации источников поставок энергоносителей, я считаю, что мы обязаны создать новые надежные маршруты поставок. Мы готовы не только предложить альтернативные источники, а также мы можем технически синхронизировать наши системы, чтобы обезопасить Словакию от любых рисков и создать новый региональный энергетический хаб», — заявила премьер-министр Юлия Свириденко на открытии совместных межправительственных украино-словацких консультаций 17 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

Также Свириденко подчеркнула необходимость нарабатывать и модернизировать совместные трансграничные инфраструктурные проекты.

17 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в переговорном процессе о вступлении Украины в Европейский союз необходимо осознать судьбу транзита газа через украинскую территорию.

Как сообщалось, в сентябре президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины поставлять на территорию Словакии газ и нефть, если они будут не российского происхождения.

Также сообщалось, что в начале сентября Юлия Свириденко в ходе встречи с Робертом Фицо обсуждала ключевые энергетические проекты между двумя странами.