Путин разрешил. Энергетический гигант Shell сможет продать свой бизнес Газпрому и уйти из РФ 20 февраля, 11:14 Shell cможет уйти с российского рынка (Фото:Holleywood87 / Twitter)

Российский диктатор Владимир Путин разрешил Газпром нефти приобрести доли британо-нидерландской Shell в проектах Салым Петролеум и Ханты-Мансийский нефтегазовый союз (ХМНС).

Соответствующее распоряжение было опубликовано 17 февраля поздно вечером, сообщает Интерфакс.

Распоряжение касается специального решения о совершении сделок ООО ГПН-Ближневосточные проекты (дочернее предприятие Газпром нефти) по приобретению: 50% обыкновенных акций ЗАО Ханты-Мансийский нефтегазовый союз, принадлежащих Shell Exploration and Production; 50% доли в уставном капитале ООО Салым Петролеум Девелопмент, принадлежащих Shell Salym Development B.V.

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«Для совершения сделок, указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешений, решений, согласий (предварительных согласий), согласований (предварительных согласований) и других разрешительных документов (разрешительной документации)», — говорится в документе.

Ранее Shell сообщила, что подписала документы с Газпром нефтью документы о продаже своей доли 50% в совместном предприятии Salym Petroleum Development (осваивает проект Салым в ХМАО).

Shell в середине 2022 года отстранилась от управления этого СП с Газпром нефтью, вывела своих сотрудников из совета директоров, обнулила стоимость актива, признав полное обесценение в размере $233 млн. В конце 2022 года в соответствии с российскими законодательными изменениями и решениями судов Salym Petroleum Development был преобразован в российское ООО Салым Петролеум Девелопмент, в котором у Shell оставалась доля в 50%.

Салым — крупный добычной и геологоразведочный проект в ХМАО. Занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2). Извлекаемые запасы нефти по Салымской группе месторождений составляют 140 млн тонн.

Ранее Shell объявила о своем намерении поэтапно выйти из всех российских углеводородных проектов, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ).

Совместное предприятие Газпром нефти и Shell — Ханты-Мансийский нефтегазовый союз — планировало изучать ряд месторождений в Западной Сибири.